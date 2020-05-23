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تكنولوجيا

بخطوات بسيطة.. إيقاف تشغيل إشعارات فيسبوك المزعجة.. فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 07:08 م
إيقاف تشغيل إشعارات
إيقاف تشغيل إشعارات فيسبوك المزعجة
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شيماء عبد المنعم
جعلت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك حياتنا أسهل، فهي توفر لنا الكثير من الوقت والجهد وأيضا المال للتواصل مع الآخرين، ويعد فيسبوك هو موقع التواصل الأول والأكثر استخداما حول العالم، وذلك بفضل ميزات الجديدة والمحدثة باستمرار.

ومن بينا الميزات التى يقدمها موقع فيسبوك هى خاصية الإشعارات Notifications، وبالرغم من ميزة مفيدة ومهمة إلا أنها أصبحت مؤخرا وسيلة إزعاج كبيرة لبعض المستخدمين، وذلك بسبب كثرت الصفحات والأصدقاء والمتابعين.


وتوفر لنا ميزة الإشعارات لنا الوقت من خلال إخبارنا إذا كان هناك شيء يستحق اهتمامنا الكامل كى لا نفتقد التحديثات الهامة بالنسبة للصفحات أو الأصدقاء، حيث يتيح لك فيسبوك من خلال الإشعارات إرسال تنبيها خاصة عند قيام شخصا ما أو صفحة ضمن حسابك على فيسبوك قام بنشر تحديثا جديدا، وأصبحت تظهر الإشعارات مؤخرا والتى تخبرك أن أحد أصدقائك قام بنشر آستورى جديدة.

و لسوء الحظ لا يمكن مسح أكثر من إشعار واحد في المرة الواحدة بأي طريقة، ولكن يمكن بطريقة بسيطة إيقاف تشغيل الإشعارات المزعجة التى لا ترغب في استقبالها مرة أخرى، وفيما يلي نستعرض إليك خطوات إيقاف تشغيل إشعارات فيسبوك على هواتف أندرويد Android

1. افتح تطبيق فيسبوك Facebook.

2. انقر على أيقونة الإشعارات Notifications، والتى تظهر على هيئة جرس.

3. بجوار الإشعار المزعج الذي ترغب في إزالته، أو إيقاف استقباله مرة أخرى ستجد ثلاث نقاط أفقية اضغط عليهم.

4. ستظهر لك رسالة منبثقة أسفل الشاشة، يمكنك الاختيار بين خيارين هما إزالة هذا الإشعار Remove this notification، أو إيقاف تشغيل إشعارات الحالة Turn off notifications of this type.
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