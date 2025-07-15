أسامة كمال يحذر المصريين من ارتفاع الحرارة : اشربوا ميه كتير

حذر الإعلامى أسامة كمال من موجة حر شديدة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع

قائلا : سخونة الجو زي سخونة الأوضاع فى المنطقة وكل مكان وفى حر خانق هذه الفترة .

وأضاف كمال خلال تقديمه لبرنامج مساء دى ام سى على قناة DMC تحس أن الشمس نزلت على بعد 2 متر من دماغنا .

وتابع كمال قائلا : ربنا يكون فى عون كل واحد مضطر أنه يشتغل فى الحر من سواء سواق تاكسى أو عامل دليفرى أو بيعمل فى الصحراء أو على بريمة بترول ودعواتنا لكل أخواتنا .

وأكد كمال أن درجات الحرارة زادت فى الأونة الأخيرة والصعيد ستسجل 45 درجة فى الضل الأسبوع القادم وربنا يحافظ على أهالينا والناس اللى فى قبلى وبحرى موجها لهم النصيحة “ اشربوا مياه كتير وبلاش الشطة والفلفل الحراق ” .