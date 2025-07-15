قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اكتشافات ذهبية جديدة تعزز مكانة مصر.. منجم السكري يفتح آفاق الاستثمار في كنوز الصحراء الشرقية
بعد تراجعه.. أسعار الذهب الآن في مصر
فلسطين : موقف مصر ثابت وواضح ورافض لتهجير شعبنا
انتخابات الشيوخ تقترب.. وغرامة قانونية تنتظر من يتخلف عن التصويت دون مبرر
ليس ميسي ورونالدو | ترامب يختار أفضل لاعب في التاريخ.. من هو؟
رسوب مدفوع وإعادة بشروط.. تعديلات التعليم الجديدة تفتح باب التكرار بضوابط
الوطنية: تلقينا 2774 طلبًا لتعديل أو توحيد المراكز الانتخابية
وزير الري الأسبق: سد النهضة مخطط أمريكي وتنفيذ إثيوبي لضرب إرثنا في السد العالي
الأهلي يتوصل لهذا الاتفاق مع إمام عاشور
أسامة كمال يحذر المصريين من ارتفاع الحرارة : اشربوا ميه كتير
أحمد شوبير: السوبر المصري يقام في الإمارات بنفس نظام النسخة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رسوب مدفوع وإعادة بشروط.. تعديلات التعليم الجديدة تفتح باب التكرار بضوابط

مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان

 تساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عن شكل النظام التعليمي الجديد، خاصة فيما يتعلق بآلية التقييم، وإعادة الدراسة، والرسوب، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على تعديلات جوهرية في قانون التعليم، مقدّمة من الحكومة، تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المعايير الحديثة وسوق العمل.

 أقرّ البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تضمن تعديلات في 15 مادة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، شملت تطوير هيكل المراحل التعليمية، وتعديل نظام الامتحانات، وتوسيع مسارات التعليم الفني والتكنولوجي، مع تنظيم ضوابط الرسوب والإعادة.

أبرز ما جاء في التعديلات:


 تعليم تكنولوجي بديل للتعليم الفني التقليدي


تُستبدل عبارة "التعليم الفني والتقني" بعبارة "الثانوي التكنولوجي"، كما أُعيد تسمية "التعليم الفني نظام السنوات الخمس" ليصبح "التعليم التكنولوجي المتقدم"، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التعليم المهني وجذب الطلاب لهذا المسار الحيوي.

 مدة الدراسة وتوزيع المراحل


أُقرت مدة التعليم قبل الجامعي بـ12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 للابتدائي + 3 للإعدادي)، و3 سنوات للتعليم الثانوي بنوعيه العام أو التكنولوجي. وتم تخصيص 5 سنوات لمسار التعليم التكنولوجي المتقدم.

 تربية دينية بدرجة نجاح شرطية


نصّت التعديلات على ضرورة اجتياز الطالب لمادة التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% من الدرجة المخصصة، دون احتسابها في المجموع الكلي.

 رسوب وإعادة دراسة.. بضوابط جديدة


من أبرز البنود التي أثارت نقاشًا مجتمعيًا، ما ورد في المادة 24، حيث أُعطي الطالب الحق في إعادة الدراسة للصف أو المادة التي رسب فيها، مرة واحدة على الأقل في الصف، ومرتين على مستوى المرحلة، مع سداد رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه.

 نظام أعمال السنة والامتحانات


يُخصص لأعمال السنة نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع، وتُحتسب باقي الدرجات من خلال امتحان رسمي على مستوى المحافظة، يُعقد على دورتين.

 الثانوية العامة على مرحلة واحدة


تم تثبيت نظام امتحانات الثانوية العامة ليكون على مرحلة واحدة فقط في نهاية الصف الثالث الثانوي، مع السماح بالدور الثاني لمن رسب في مادة أو مادتين، على ألا تتجاوز درجاته فيهما 50% من النهاية الكبرى.

شكل النظام التعليمي الجديد إعادة الدراسة الرسوب أولياء الأمور موافقة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

شركات المحمول

كل ما تريد معرفته عن تعويضات شركات المحمول .. القصة الكاملة

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

موعد بدء التوقيت

موعد بدء التوقيت الشتوي في مصر

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن المواد المضافة للمجموع لطلاب المرحلة الابتدائية العام المقبل

النني

أول تعليق من محمد النني بعد أزمة زواجه الثاني

حالة الطقس غداً

أخطر 10 أيام في صيف 2025.. هل تصل الحرارة 50 درجة غدًا؟

ترشيحاتنا

الندوة الدولية في لندن

البيان الختامي وتوصيات الندوة الدولية في لندن بمشاركة الأزهر حول النوازل الفقهية

الإفتاء 

هل يعارض تنظيم الأسرة قدر الله؟.. الإفتاء تحسم الجدل

زراعة الشعر

كيف أتوضأ بعد زراعة الشعر؟ عضو مركز الأزهر تجيب

بالصور

بتدوخ كتير فى الحر .. إليك 5 حيل لعلاج انخفاض ضغط الدم

علاج الضغط
علاج الضغط
علاج الضغط

سابها وخلع .. رجل سرق فلوس مراته بعد ما جالها السرطان وهرب| مش هتصدق حجته

سرق زوجته
سرق زوجته
سرق زوجته

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات كهربائية .. والأغرب سيارة الرئيس الفرنسي ماكرون

نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات
نشرة أخبار السيارات

اختفاء ظل الكعبة .. ظاهرة فلكية نادرة بسبب تعامد الشمس| تفاصيل

الكعبة
الكعبة
الكعبة

فيديو

أحمد وفيق

هكذا بدأت رحلتي الفنية ولهذا أعود للكوميديا.. أحمد وفيق يكشف أسرار حياته

جيهان زكى

من البرلمان المصري لقلب باريس.. قصة جيهان زكي والتكريم التاريخي

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد