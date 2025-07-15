مع تعدد أنظمة التعليم الفني والتكنولوجي.. أهم التطورات العائدة على الطلاب

أكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلي للتعليم التكنولوجي، أن التعليم الفني ينقسم إلى نوعين مهمين من المدارس، وهي المدارس الثلاث سنوات والمدارس الخمس سنوات، ولكنه منذ العشر سنوات الأخيرة بدأ فى أنماط أخري منه تظهر فى مصر، أشهره التعليم المزدوج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن هناك نقلة كبيرة جدا بالتعليم الفني، بعدما كان الطالب يستغرق كل وقته فى المدرسة، أصبح يستغرق ثلثين وقته فى المصنع، والوقت المتبقي يكن فى المدرسة من أجل تلقي العلوم الأساسية.

وتابع أنه ظهرت أنماط جديدة من التعليم الفني مثل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بدأت منذ ثمان سنوات، وهو نموذج متطور يقوم على الشراكة بين ثلاث جهات رئيسية، الوزارة من جهة، ثم الصناعة نفسها، وهيئة لربط الجودة.

وأشار إلى أن المدارس التي لها علاقة بهذا التعليم هي تطبيق لهذا النموذج بالشراكة بين المؤسسة التعليمية والجهة المستفيدة من العمالة نفسها.