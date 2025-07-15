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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليس ميسي ورونالدو | ترامب يختار أفضل لاعب في التاريخ.. من هو؟

ترامب
ترامب
أحمد أيمن

في حوار له مع منصة "دازن" الرياضية، أشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، موضحاً أن بيليه هو الخيار الأول لديه. 

عقب التتويج بكأس العالم للأندية، حدثت مواقف مثيرة حين حضر ترامب المناسبة لتقديم الكأس لفريق تشيلسي. وقد عُقدت المباراة وسط أجواء احتفالية رائعة، حيث علق ترامب على إنجازات الفريق الإنجليزي وقدرته على المنافسة على الصناعات الرياضية الكبرى.

كأس العالم للأندية 2025

اختتمت مسابقة كأس العالم للأندية في كرة القدم بهيئتها الجديدة، مساء الأحد الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت البطولة العديد من الإحصائيات المثيرة.

أبرز ما لفت الانتباه هو تتويج تشيلسي الإنجليزي بالنسخة الأولى بعد فوزه على باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى تسجيل 195 هدفًا خلال 63 مباراة، بمعدل 3,1 هدف لكل مباراة.

في قائمة الهدافين، تصدر الإسباني جونزالو جارسيا من ريال مدريد، والأرجنتيني آنخيل دي ماريا من بنفيكا، والغيني سيرهو جيراسي من بوروسيا دورتموند، والبرازيلي ماركوس ليوناردو من الهلال، برصيد أربعة أهداف لكل منهم, لكن الانجاز الكبير كان لجائزة الهداف التي منحت لجارسيا بفضل تمريرته الحاسمة في مباراة الريال ضد باتشوكا المكسيكي.

من جهة أخرى، استطاع الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي المصري، أن يكون الأكثر تسجيلًا للأهداف بين اللاعبين العرب، برصيد ثلاثة أهداف, كما حصل كول بالمر من تشيلسي على الكرة الذهبية لأفضل لاعب، بينما نال زميله الإسباني روبرت سانشيز القفاز الذهبي.

لحظات تاريخية مع بيليه وكوزموس

توجَّه ترامب في حديثه إلى الفترة التي قضاها بيليه مع كوزموس، حيث انضم إلى الفريق في عام 1975 واعتزل بعد عامين. 

وأوضح ترامب أنه عندما كان صغيرًا، تم تقديم بيليه له كلاعبٍ رائع، حيث لعب لفريق كوزموس الأمريكي. كان لهذا الحديث نكهة خاصة، حيث أن بيليه يُعتبر واحداً من أعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة.

تلك الفترة لم تكن مجرد انتقال لاعب، بل كانت بداية لحقبة جديدة في كرة القدم الأمريكية، حيث ساهم بيليه في تطوير اللعبة وزيادة شعبيتها في الولايات المتحدة.

ترامب وكرة القدم في أمريكا

عندما سُئل ترامب عن الاستضافة القادمة للبطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أبدى تفاؤله الكبير. اعتبر ترامب أن البلاد تتحسن على الصعيدين السياسي والرياضي، وأشار إلى الحماس الموجود في الأوساط الرياضية. كما أعرب عن امتنانه لتحسن الوضع بعد إدارة سابقة اعتبرها غير فعالة.

في ختام حديثه، عزز ترامب دعوته للتفاؤل بشأن مستقبل كرة القدم في الولايات المتحدة، حيث أكد أن الحماس المتزايد يؤكد وجود لاعبين متميزين، وأن البلاد على شفا تحقيق نتائج عظيمة وفقاً للاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة القدم.

وبحسب المتابعين، فإن تصريحات ترامب حول بيليه وكرة القدم تعكس أهمية اللعبة وتعزز مستقبلها في الولايات المتحدة، وهو ما قد يشجع الأجيال القادمة على الانخراط بها والمشاركة في شغفها.

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