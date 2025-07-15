ستارمر يلتقي ترامب خلال زيارته لاسكتلندا وسط تكهنات تستبعد اقامة فعاليات عامة

يلتقي رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته لاسكتلندا المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري، وذلك قبل قيامه بثاني زيارة رسمية له للمملكة المتحدة، وسط تكهنات تستبعد أن تتضمن الزيارة أي فعاليات عامة لترامب.



ونقلت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية عن متحدث باسم داونينج ستريت قوله "إن الرئيس ترامب سيقوم بزيارة خاصة لاسكتلندا في وقت لاحق من هذا الشهر .. وباعتبارها زيارة خاصة، فلن يكون هناك لقاء ثنائي رسمي، لكن رئيس الوزراء مسرور بقبول دعوة الرئيس للقاء خلال إقامته".



وكان قصر باكينجهام قد أعلن أن ترامب سيزور المملكة المتحدة في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر المقبل ، بالتزامن مع عطلة مجلس العموم.

فيما أشار تقرير لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية إلى أن هذا يستبعد إمكانية أن يلقي ترامب كلمة أمام جلسة مشتركة للبرلمان، وهو احتمال كان بعض النواب البريطانيين قد حثوا رئيس المجلس على رفضه.

وأوضح التقرير أنه عادة، لا يُدعى رؤساء الولايات المتحدة في ولايتهم الثانية لزيارة دولة ثانية.

وتماشيا مع التقاليد، تمت دعوة الرئيسين السابقين باراك أوباما وجورج دبليو بوش لتناول الغداء أو الشاي مع الملكة خلال ولايتيهما الثانية.

من جانبها، قالت شرطة اسكتلندا إنها ستطلب مساعدة الحكومة لتغطية التكاليف "الكبيرة" لزيارة ترامب، بعد أن تبين الأسبوع الماضي أن الشرطة كانت في المراحل الأولى من الإعداد للزيارة.

ويقوم ملك وملكة إسكتلندا باستضافة ترامب في قلعة وندسور برفقة زوجته ميلانيا.