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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف أبرز أزمات الزمالك قبل القمة.. ويحذر من مشكلة الجناح الأيمن

الزمالك
الزمالك
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تحدث الإعلامي محمد خليفة، عن استعدادات نادي الزمالك خلال فترة التوقف الدولي، مؤكدًا أن جماهير الفريق تنتظر استغلال الفترة الحالية من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، مع العمل في الوقت نفسه على تطوير الأداء وشكل الفريق داخل الملعب، قبل مواجهة الأهلي في مباراة القمة.

وقال محمد خليفة، خلال برنامج «حصاد اليوم» عبر قناة الزمالك، إن الزمالك من المفترض أن يبدأ تدريباته بداية من يوم الثلاثاء، وتستمر فترة الإعداد حتى موعد مباراة زد في كأس الرابطة، والتي يعتبرها جزءًا من التحضير لمواجهة الأهلي.

وأوضح أن مباراة القمة أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم 11 أكتوبر المقبل، تمثل البداية الحقيقية بالنسبة للزمالك، مشيرًا إلى أن مباراة زد يمكن استغلالها في تجربة بعض اللاعبين والأفكار الفنية، والاستقرار على الشكل الذي سيخوض به الفريق مواجهة الأهلي.

محمد خليفة يحدد أزمات الزمالك

وأشار خليفة إلى أن متابعة مباريات الزمالك الخمس التي خاضها في الدوري، إلى جانب مباراتيه في دوري أبطال إفريقيا، تكشف عن وجود مشكلتين أساسيتين، في مقدمتها مركز الجناح الأيمن، خاصة بعد رحيل بيزيرا.

وأضاف أن الزمالك يواجه أيضًا تحديات في توظيف عدي الدباغ، موضحًا أن اللاعب لم يظهر بالشكل المنتظر في الفترة الأخيرة، معربًا عن خشيته من تأثر ثقة اللاعب بنفسه، رغم امتلاكه إمكانيات كبيرة، واصفًا إياه بأنه من أفضل مهاجمي الدوري، وربما الأفضل من وجهة نظره.

تباعد الخطوط ومشكلة اللياقة

وتطرق محمد خليفة إلى بعض المشكلات الفنية الأخرى التي ظهرت في أداء الزمالك، وعلى رأسها الضغط وتباعد الخطوط ووجود مساحات كبيرة بين اللاعبين، معتبرًا أن سوء التنظيم قد يكون مرتبطًا جزئيًا بالحالة البدنية للفريق.

وأعرب عن أمله في أن يظهر الزمالك بصورة بدنية أفضل بعد فترة التوقف، بما يساعد الفريق على تقليل المساحات بين الخطوط وتحسين التنظيم داخل الملعب.

حلول مركز الجناح الأيمن

وأكد خليفة أن أزمة الجناح الأيمن تظل من أبرز الملفات التي تحتاج إلى حلول، خاصة مع اعتماد الزمالك على طريقة 4-3-3، مشيرًا إلى وجود أكثر من خيار داخل قائمة الفريق.

وأوضح أن إيشو يمكن أن يمثل أحد الحلول، خاصة بعد تعافيه من الإصابة، مطالبًا بمنحه الثقة والفرصة خلال المباريات الودية ومباراة زد، من أجل تقييم قدرته على شغل هذا المركز.

كما تطرق إلى موقف الجفالي، مشيرًا إلى أن اللاعب غاب لفترة طويلة بسبب الإصابات، وهو ما يجعله غير قادر على الرهان عليه بشكل كامل في الوقت الحالي، حتى في حال جاهزيته، مؤكدًا أن مشاركته يجب أن تكون بصورة تدريجية.

وفرة في مركز رأس الحربة

ولفت محمد خليفة إلى أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال نجح في إجراء بعض التغييرات على مراكز اللاعبين، مشيرًا إلى وجود وفرة حاليًا في مركز رأس الحربة، بوجود حسام أشرف وأحمد شريف وناصر منسي، إلى جانب عدي الدباغ.

كما تحدث عن تحسن الخيارات في وسط الملعب مع عودة عبد الله، والعودة المنتظرة لمحمد السيد، إلى جانب تجهيز جهاد، مشيرًا إلى إمكانية الاستفادة من ربيع وجهاد في مركز 6، مع وجود عبد الله ومحمد السيد، فضلًا عن إمكانية استخدام فتوح في مركز 8.

واختتم خليفة حديثه بالتأكيد على أن الزمالك يمتلك حلولًا من داخل قائمته لعلاج أزمة الجناح الأيمن، مع إمكانية الاستعانة ببعض العناصر الأخرى، مؤكدًا أن فترة التوقف تمثل فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتجربة اللاعبين والأفكار، والوصول إلى أفضل تشكيل وطريقة لعب قبل القمة أمام الأهلي.

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