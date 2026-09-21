المندوه: القسط الأول من صفقة بيزيرا لدعم فريق الكرة وسداد مستحقات لاعبي الزمالك

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي اتفق خلال اجتماعه على توجيه القسط الأول من صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلى صفوف شباب الأهلي الإماراتي، إلى فريق الكرة، مع وسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

وقال المندوه في تصريحات خاصة لـ«ستاد المحور» إن مجلس الإدارة ناقش أيضًا ملف شركة الكرة، موضحًا أن هناك عروضًا مقدمة من مستثمرين يتم دراستها خلال الفترة الحالية، إلى جانب بحث النسب الخاصة بكل عرض قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف أن النادي يستهدف كذلك تطوير الجانب الاجتماعي، من خلال العمل على زيادة الاشتراكات والعضويات والاستفادة من العائد المالي للعضويات، بما يسهم في دعم موارد النادي خلال الفترة المقبلة.