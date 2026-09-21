كتر خيره.. سيف زاهر يشيد بما قدمه معتمد جمال مع الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر عن آخر مستجدات فريق الزمالك، وموعد عودة الفريق إلى التدريبات الجماعية، في ظل فترة التوقف الحالية، مشيرًا إلى أهمية استغلال الفترة المقبلة في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إن الزمالك كان من المقرر أن يعود إلى التدريبات خلال 24 ساعة، قبل تأجيل موعد استئناف التدريبات الجماعية إلى يوم الثلاثاء.

وأوضح أن تأجيل التدريبات جاء من أجل الانتهاء من صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبين بشكل كامل، مشيرًا إلى أن النادي ينتظر وصول مستحقاته الخاصة بصفقة انتقال البولندي كونراد ميشالاك بيزيرا، والتي قد تساعد في إنهاء هذا الملف.

ووجه سيف زاهر رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، قائلًا: «المركب ليها ريس واحد، ولازم تمشي وتعدي»، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود داخل النادي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الزمالك لم يخض فترة إعداد كافية قبل انطلاق الموسم، وهو ما يجعل فترة التوقف الحالية فرصة مهمة للعمل على تجهيز الفريق ومعالجة بعض الأمور الفنية والبدنية.

وأشاد سيف زاهر بما قدمه معتمد جمال مع الفريق منذ بداية الموسم، قائلًا: «معتمد جمال، كتر خيره، جمع أكبر قدر من النقاط، وبدون أي خسارة حتى الآن من بداية الموسم».

وشدد على أهمية استغلال فترة التوقف الحالية بالشكل الأمثل، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية وتحسين مستوى الفريق خلال المرحلة المقبلة.