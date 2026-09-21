أمير عزمي مجاهد: خائف على حسام الزناتي من أزمات الزمالك

أبدى أمير عزمي مجاهد، لاعب الزمالك السابق، رفضه لإنشاء شركة لكرة القدم داخل نادي الزمالك قبل عام واحد من موعد الانتخابات، وذلك خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E.

وقال أمير عزمي إنه يعارض اتخاذ هذه الخطوة في التوقيت الحالي، معتبرًا أن إنشاء شركة للكرة قبل الانتخابات بعام قد يثير العديد من التساؤلات حول توقيت القرار وآثاره المستقبلية.

كما تحدث عن حسام الزناتي، المرتقب توليه منصب المدير الرياضي، متسائلًا عن طبيعة المهام التي سيتمكن من تنفيذها في ظل الأزمات المتعددة التي يمر بها النادي، ومشيرًا إلى تخوفه من أن يتحمل الزناتي مسؤولية

الأزمات أمام الجماهير.

علي الجانب الاخر وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 21 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 6 أكتوبر المقبل، وهو ما يمنح الجهاز الفني مساحة زمنية مناسبة للعمل على بعض الجوانب الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك يوم 11 أكتوبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.