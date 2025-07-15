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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحسبا لهجمات بطائرات مسيرة.. حاكمة نيويورك تدعو ترامب لتعزيز الدفاعات الجوية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

طالبت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ خطوات فورية لتعزيز الدفاعات الفيدرالية ضد التهديدات المحتملة من الطائرات بدون طيار، خاصة مع اقتراب فعاليات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2026 واحتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس، حذرت هوشول من أن نيويورك ستكون مركزا لعدد من الفعاليات الكبرى خلال صيف العام المقبل، تشمل مباريات كأس العالم، وأسطول السفن الشراعية الطويلة، ومعرض البحرية الدولية، وأكبر عرض للألعاب النارية تنظمه ميسيز، إلى جانب احتفالات وطنية ضخمة، مما يجعلها أهدافًا مغرية للهجمات.

وأضافت هوشول: "نحن بحاجة إلى استراتيجية فدرالية شاملة لا تقتصر على تحسين قدرات الكشف عن الطائرات بدون طيار فحسب، بل تشمل أيضا إجراءات ردع قوية متعددة المستويات". كما شددت على ضرورة حماية البنية التحتية الحيوية مثل المناطق السكنية والمرافق المدنية والعسكرية من تلك التهديدات.

واستشهدت الحاكمة بسلسلة من الحوادث التي وقعت العام الماضي، إلى جانب تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات الدولية، لا سيما في أوكرانيا، كدليل على حجم الخطر المتزايد.

من المقرر أن يُقام نهائي كأس العالم في 19 يوليو 2026 في ملعب "متلايف" في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي، على بُعد حوالي 13 ميلاً فقط من مدينة نيويورك.

وأعربت هوشول عن قلقها من ضعف استعداد الحكومة الفيدرالية لمواجهة هذه التهديدات، قائلة: "الواقع أن قدرات الحكومة على رصد وتحييد الطائرات المسيرة لا تزال غير كافية، في ظل غياب الصلاحيات التشريعية المناسبة وضعف دور إدارة الطيران الفيدرالية".

وفي السياق نفسه، أشار مايكل كراتسيوس، مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، إلى أن إدارة ترامب تعمل على مواجهة الاستخدام المتزايد للطائرات بدون طيار من قبل جهات إجرامية وإرهابية وأطراف أجنبية تهدد المجال الجوي الأمريكي، خاصة مع اقتراب أحداث عالمية مثل الأولمبياد وكأس العالم.

حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كأس العالم لكرة القدم 2026 دونالد ترامب

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