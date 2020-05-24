بعد منعه في عدة دول.. أيرلندا تتجه إلى حظر واتسآب

أعلنت لجنة حماية البيانات في أيرلندا، وهي هيئة مراقبة الخصوصية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعى، أنها قدمت مشروع قرار للسلطات في الاتحاد الاوروبي بسبب موقعى واتسآب وتويتر، لعدم التزامهم بحماية خصوصية المستخدمين.

وبحسب موقع CNET فإن أيرلندا في طريقها لتوقيع غرامة كبيرة على واتساب وتويتر ، أو حتى توقيفهما تماما، حيث من الممكن أن تنضم أيرلندا إلى عدد من الدول التى تحظر واتسآب في بلادها لاختراقه خصوصية المستخدمين.









ويمنح قانون قانون الخصوصية الشامل أعضاء دول الاتحاد الأوروبى إصدار غرامات تصل إلى 20 مليون يورو، أو توقيف التطبيقات التى تنتهك خصوصية المستخدمين.





وبموجب القانون تستطيع أى دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى بالتحقيق ومقاضاة أى شركة من الشركات التى تنتهك خصوصية المستخدمين، مثل جوجل وفيسبوك و غيرها حيث كانت قد فتحت أكثر من 18 تحقيقا بسبب عمليات الخصوصية.





وكانت هيئة الأمم المتحدة، منعت موظفيها من استخدام تطبيق واتسآب بسبب مشكلات الخصوصية، وامرتهم باستخدام تطبيقات مراسلة أفضل، وتحظر عدد من الدول استخدام تطبيق واتسآب منها الصين وكوبا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران.



