AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تويتر تطرح ميزة إعادة التغريد لمستخدمي أندرويد والويب

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:01 م
تويتر
تويتر
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة تويتر، عن إطلاق ميزتها الجديدة لنسختي أندرويد والويب، بعد أيام من طرحها لنظام التشغيل التابع لآبل iOS، وتسمح خاصية تويتر الجديدة تسهيل رؤية التغريدت المقتبسة (أو عداد إعادة التغريد)، والتي توضح أعداد إعادة التغريد مع التعليق. 

ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، أصبح بامكان المستخدمين تتبع عداد التغريدات وتصنيفاتها من خلال النقر فوق كلمة "إعادة التغريد Retweets" أسفل التغريدة المراد معرفة عدد مرات إعادة تغريدها.


وسوف يتم نقلك إلى صفحة جديدة، تتيح لك رؤية المعلومات الخاصة بالتغريدة، على قسمين، يعرض القسم الأول بيانات إعادة تغريد بتعليقات، والثاني يعرض إعادة تغريد بدون تعليقات.

وتعد هذه الميزة هي الأحدث من بين العديد من المزايا التي نشرها تويتر مؤخرًا، والتي تم اختبرها مسبقا من أجل لزيادة التفاعل وتسهيل تجربة المستخدم عبر منصتها، ولمزيد من التفاعل أطلقت تويتر خلال اليومين الماضيين ميزة تجريبية جديدة.

وتتيح تلك الميزة للمستخدمين إمكانية تحديد الأشخاص الذين يسعهم الرد على تغريداته من المتابعين، أو حتى إيقاف الردود عن الجميع بشكل تام كما في ميزة إيقاف التعليقات أثناء البث المباشر في المنصات الاجتماعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جوجل تطرح ميزة ترجمة جديدة لهواتف أندرويد.. تعرف عليها

تويتر تختبر ميزة جديدة لهواتف آيفون.. تفاصيل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. IPhone SE أفضل من XS Max.. ثغرة فى iphone تسرق بياناتك

تويتر تطرح ميزة جديدة لكل المستخدمين.. تعرف عليها

تويتر Twitter يطلق ميزة جديدة فى التعليقات لـ آيفون.. تفاصيل

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. Google Assistant سكرتير خاص فى هاتفك الذكي.. كل ما تريد معرفته عن هواتف iPhone 12 القادمة

ترشيحاتنا

العاهل الأردني يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

نجح في اختباره على البشر.. نيتسيم لقاح روسي يقضي على كورونا نهائيًا

قبل رؤية هلال شهر شوال .. هاشتاج#العيد_السبت يتصدر تويتر

وزير الدفاع يهنئ السيسي بـ عيد الفطر: نقف خلفكم حراس المسئولية الوطنية

هدية "الاختيار".. أمير كرارة في صور واحدة مع الشهيد منسي .. شاهد

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شانجان changan تقرر طرح موديل جديد في مصر.. صور

5 إشارات تنذر بـ سرطان الغدة الدرقية

أصل وتاريخ كسوة العيد.. احتلت المكانة الأولى بين مظاهر احتفال الفاطميين بعيد الفطر