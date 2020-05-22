تويتر تطرح ميزة إعادة التغريد لمستخدمي أندرويد والويب

لآبل iOS، وتسمح خاصية تويتر الجديدة تسهيل رؤية التغريدت المقتبسة (أو عداد إعادة التغريد)، والتي توضح أعداد إعادة التغريد مع التعليق. أعلنت شركة تويتر ، عن إطلاق ميزتها الجديدة لنسختي أندرويد والويب، بعد أيام من طرحها لنظام التشغيل التابعiOS، وتسمح خاصية تويتر الجديدة تسهيل رؤية التغريدت المقتبسة (أو عداد إعادة التغريد)، والتي توضح أعداد إعادة التغريد مع التعليق.





ووفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني، أصبح بامكان المستخدمين تتبع عداد التغريدات وتصنيفاتها من خلال النقر فوق كلمة "إعادة التغريد Retweets" أسفل التغريدة المراد معرفة عدد مرات إعادة تغريدها.









وسوف يتم نقلك إلى صفحة جديدة، تتيح لك رؤية المعلومات الخاصة بالتغريدة، على قسمين، يعرض القسم الأول بيانات إعادة تغريد بتعليقات، والثاني يعرض إعادة تغريد بدون تعليقات.





وتعد هذه الميزة هي الأحدث من بين العديد من المزايا التي نشرها تويتر مؤخرًا، والتي تم اختبرها مسبقا من أجل لزيادة التفاعل وتسهيل تجربة المستخدم عبر منصتها، ولمزيد من التفاعل أطلقت تويتر خلال اليومين الماضيين ميزة تجريبية جديدة.





وتتيح تلك الميزة للمستخدمين إمكانية تحديد الأشخاص الذين يسعهم الرد على تغريداته من المتابعين، أو حتى إيقاف الردود عن الجميع بشكل تام كما في ميزة إيقاف التعليقات أثناء البث المباشر في المنصات الاجتماعية.