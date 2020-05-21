ميزة جديدة في تويتر للتحكم بالتغريدات ..تفاصيل

يواجه مستخدمو موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر" Twitter، فى بعض الأوقات، مشكلة فى كثرة الردود على التغريدات التى ينشرونها، الأمر الذى يدفعهم أحيانًا إلى تفضيل عدم الرد عليها.





ولذلك تعمل تويتر Twitter الآن على اختبار العديد من الميزات الجديدة لجذب أكبر عدد من الأشخاص حول العالم، ومن بين هذه الميزات يستطيع المستخدمون تحديد المتابعين الذين يمكنهم الرد على التغريدات الخاصة والتحدث إليهم.





وقالت شركة تويتر Twitter إنها تختبر خاصية جديدة تتيح للمستخدمين التحكم فى إعدادات التغريدات قبل نشرها عبر التطبيق، وسوف يتوافر 3 اختيارات لخصوصية الرد هى : العامة public، أو المتابعين، أو أشخاص محددين.





وأوضح موقع تويتر Twitter أنه سيتم وضع علامة على التغريدات مثل لون رمادي ليعرف الأشخاص أنهم لا يستطيعون الرد، ولكن يتوفرلهم التعليق أوعمل إعادة تغريد retweet، وذلك لمنح المستخدمين التحكم فى الردود على التغريدات.



