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تكنولوجيا

تويتر تختبر ميزة جديدة لهواتف آيفون.. تفاصيل

الجمعة 24/أبريل/2020 - 12:04 ص
تويتر
تويتر
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شيماء عبد المنعم
تختبر شركة تويتر Twitter، خيارا جديدا يتيح لك رؤية جميع التغريدات المقتبسة من تغريدة واحدة في الوقت الحالي، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.

وأوضحت لقطات الشاشة التى ينشرها المستخدمون، تفعيل هذه الميزة، حيث يمكن رؤية (عداد) جديد يسمى إعادة التغريد مع التعليقات، ويظهر إلى جانب العدادات الخاصة بـ الإعجابات وإعادة التغريد.


وأوضحت شركة التدوينات المصغرة، أنها تختبر الميزة في الوقت الحالي مع مجموعة صغيرة من مستخدمي تطبيق تويتر Twitter على نظام التشغيل الخاص بهواتف آيفون iOS.

يشار إلى أن منصة "تويتر" قد اختبرت بعض التغييرات لواجهة المستخدم على مدار العام الماضي، ولكن بعضًا منها تم طرحه بالفعل كميزات داخل الخدمة.

الجدير بالذكر أن شركة تويتر أزالت في بداية الشهر الجاري، ميزة خصوصية كانت تسمح لجميع المستخدمين بالتوقف عن مشاركة بعض المعلومات الخاصة مع المعلنين، والتى تمنع الخدمة من مشاركة معلومات مثل الإعلانات التي شاهدها المستخدمون، أو تفاعلوا معها إلى جانب منع تعقب المعرف الخاص بهواتف المستخدمين.
لقطات الشاشة التى ينشرها المستخدمون عن ميزة تويتر الجديدة لقطات الشاشة التى ينشرها المستخدمون عن ميزة تويتر الجديدة
لقطات الشاشة التى ينشرها المستخدمون عن ميزة تويتر الجديدة لقطات الشاشة التى ينشرها المستخدمون عن ميزة تويتر الجديدة
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