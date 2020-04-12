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تكنولوجيا

بعد تغيير سياسة الخصوصية.. كيف تمنع تويتر من تعقبك وبيع بياناتك

الأحد 12/أبريل/2020 - 10:03 ص
كيف تمنع تويتر من
كيف تمنع تويتر من تعقبك وبيع بياناتك
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ندى على
منذ أيام قليلة، فوجئ مستخدمو تويتر بإخطار الشركة لهم بأن الشركة غيرت سياسة الخصوصية الخاصة بها ولم يعد يسمح للمستخدمين باختيار عدم مشاركة بياناتهم مع شركات أخرى. 

وقام موقع تويتر Twitter، بإزالة ميزة من أهم الميزات التى كانت يوفرها تويتر لمستخدميه، وهى حماية الخصوصية التى كانت تسمح لجميع المستخدمين بالتوقف عن مشاركة بعض المعلومات الخاصة مع المعلنين.


ووفقا لتويتر، فإن البيانات المشاركة تستخدم لإظهار فعالية الإعلانات على المنصة، ويساعد ذلك الشركة المالكة للخدمة على إثبات أن الناس يشاهدون الإعلانات بالفعل، ويتفاعلون معها، ويشاهدون الإعلانات التي يدفع المعلنون مقابلها، مما يساعد الشركة على الاستمرار في العمل كخدمة مجانية.

وإذا كنت تعيش في دولة من دول الاتحاد الأوروبي، والتى توفر قوانين  حماية البيانات فلا يزال بإمكانك إلغاء المشاركة في هذه المعلومات. 

أما إذا كنت في أى دولة أخرى لاتضمن لك مثل هذه القوانين فإن تويتر سوف يقوم بمشاركة بياناتك، وليس هناك ما تستطيع أن تفعله حيال ذلك. 

وذكر موقع Lifehacker بعض الخطوات التى تضمن للمستخدمين إيقاف حصول موقع تويتر على بياناتهم ومشاركتها مع المعلنين وبالتالى منع تعقبهم. 

- افتح تطبيق تويتر أو الصفحة الرئيسية

- انتقل إلى صفحة الإعدادات والخصوصية، التي يمكنك العثور عليها إما بالضغط على صورة صفحتك الشخصية في أعلى اليمين من التطبيق 

- اضغط  على خانة الخصوصية والأمان أو اضغط عليه، ثم Personalization and data أو التخصيص والبيانات

-قم بإلغاء تحديد كل شيء. 

ويؤدي القيام بذلك إلى إيقاف تشغيل جمع البيانات ومشاركتها، على الأقل، البيانات الذي يتم منح المعلنين التحكم بها. 

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