احذر.. إعلان الكمامة الطبية على تويتر يقوم باختراقك

، حول العالم، من أنه قد تم اختراق حساباتهم، وذلك بعد فتح رسالة إعلانية كانت قد أرسلت إليهم من قبل مجهولين، تقول إن ارتداء الكمامة الطبية تحميكم من الإصابة

وستمنع

الأشخاص من توجيه الرسائل إلى عدد كبير من المستخدمين، في محاولة لوقف انتشار المعلومات المضللة حول

، والتى من المحتمل أن تساعد على نشر الرعب والهلع الأمر الذى سيؤدي بالنهاية إلى فوضى كبيرة.