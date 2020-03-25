احذر.. إعلان الكمامة الطبية على تويتر يقوم باختراقك

اشتكى عدد كبير من مستخدميتويتر، حول العالم، من أنه قد تم اختراق حساباتهم، وذلك بعد فتح رسالة إعلانية كانت قد أرسلت إليهم من قبل مجهولين، تقول إن ارتداء الكمامة الطبية تحميكم من الإصابة بفيروس كورونا.
وذكرت صحيفة USA Today أن الأشخاص الذين استقبلوا هذه الرسالة وقاموا بفتحها، أرسلت تلقائيا إلى متابعيهم، ليتم اختراق المستخدم ومتابعيه أيضا، وعندما قام عدد من المستخدمين بإبلاغ موقع تويتر، قام الموقع بتغيير كلمات السر إلى حساباتهم الأصلية.
وفى بيان لموقع تويتر قال فيه إنه قد تم حل المشكلة وإعادة كل الحسابات التى تم إختراقها، بالإضافة إلى أنه تم حذف الحسابات المشكوك فيها أو التى لا تتبع سياسة الموقع، وتلك التى تروج لشائعات أو أشياء غير مفهومة.
وكانت شركة فيسبوك، قد قامت باختبار ميزة جديدة لـتطبيق الرسائل ماسنجر Messenger تسمح فقط بإرسال الرسائل إلى خمسة أشخاص كحد أقصى، لزيادة صعوبة نشر المعلومات المضللة أو الشائعات، خاصة المتعلقة بأخبار فيروس كورونا المتفشي.
وستمنع فيسبوك الأشخاص من توجيه الرسائل إلى عدد كبير من المستخدمين، في محاولة لوقف انتشار المعلومات المضللة حول فيروس كورونا، والتى من المحتمل أن تساعد على نشر الرعب والهلع الأمر الذى سيؤدي بالنهاية إلى فوضى كبيرة.