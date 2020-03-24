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تكنولوجيا

لعدم نشر الخوف.. فيسبوك تحظر شائعات كورونا على ماسنجر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:01 ص
فيسبوك تحظر شائعات
فيسبوك تحظر شائعات كورونا على ماسنجر
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ندى على
تقوم شركة فيسبوك باختبار ميزة جديدة لـتطبيق الرسائل ماسنجر Messenger تسمح فقط بإرسال الرسائل إلى خمسة أشخاص كحد أقصى، لزيادة صعوبة نشر المعلومات المضللة أو الشائعات، خاصة المتعلقة بأخبار فيروس كورونا المتفشي. 

 وستمنع  فيسبوك الأشخاص من توجيه الرسائل إلى عدد كبير من المستخدمين، في محاولة لوقف انتشار المعلومات المضللة حول فيروس كورونا، والتى من المحتمل أن تساعد على نشر الرعب والهلع الأمر الذى سيؤدى بالنهاية إلى فوضى كبيرة.

ووفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن الخاصية التى ستقوم بمنع مشاركة الرسائل على نطاق واسع، ليست متوفرة في الوقت الحالى، ولكن شركة فيسبوك أكدت  أنها تجرى عدة اختبارات لتفعيلها في أقرب وقت.

ويأتى هذا القرار بعد قام تطبيق واتسآب WhatsApp المملوك للشركة خاصية مشابهة تعمل على منع إرسال الشائعات على نطاق كبير في جروبات الواتسآب.

وتزامنا مع تفشي فيروس كورونا، قامت الشركة باتخاذ عدة قرارات منها، الإعلان عن برنامج لدعم المنظمات الصحية الحكومية في جميع دول العالم لمكافحة وباء كورونا، وذلك عن طريق استخدام تطبيق  تطبيق الرسائل ماسنجر Messenger لأكثر من 1.3 مليار مستخدم  لتوسيع نطاق استجابتهم للأزمة.

كما قامت الشركة بالتبرع بأكثر من 720 ألف كمامة طبية من الاحتياطى الطارئ، وذلك لمساعدة العاملين في مجال الصحة الأمريكية بأدوات أكثر حماية، بسبب تفشى فيروس كورونا.

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