أعلنت وزارة الدفاع الروسية قصف مصنعا في زابوروجيا ينتج مواد كهربائية للقوات الأوكرانية ومحطتي كهرباء في دنيبروبيتروفسك.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إلى نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط 318 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية.



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد قالت الخميس، إنها تعمل مع روسيا وأوكرانيا لترتيب وقف إطلاق نار محلي جديد في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وذلك عقب انقطاع آخر للتيار الكهربائي الخارجي عن المحطة.

محطة زابوريجيا النووية

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا، الأكبر في أوروبا والتي تضم 6 مفاعلات، خلال الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

ومنذ ذلك الحين، يتهم كل طرف الآخر باستمرار بممارسة أنشطة عسكرية تهدد السلامة النووية.