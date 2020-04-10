تويتر تثير غضب مستخدميها بسبب إزالة هذه الميزة.. تفاصيل

قامت شركة تويتر "Twitter"، بإزالة ميزة خصوصية كانت تسمح لجميع المستخدمين بالتوقف عن مشاركة بعض المعلومات الخاصة مع المعلنين، وفقا لما ذكره موقع "theverge" التقني.





Twitter من مشاركة معلومات المستخدمين مثل الإعلانات التي شاهدوها أو تفاعلوا معها، كما يمنعها من تعقب المعرف الخاص بالهاتف، وبالنسبة لمعظم المستخدمين ستتم مشاركة هذه المعلومات بشكل افتراضي ولا يمكن إيقاف تشغيلها. ويمنع هذا الإعداد تويتر





ووفقا لتويتر، فإن البيانات المشاركة تستخدم لإظهار فعالية الإعلانات على المنصة، ويساعد ذلك الشركة المالكة للخدمة على إثبات أن الناس يشاهدون الإعلانات بالفعل، ويتفاعلون معها، ويشاهدون الإعلانات التي يدفع المعلنون مقابلها، مما يساعد الشركة على الاستمرار في العمل كخدمة مجانية.





ويوجد خيارا في إعدادات خصوصية تويتر يسمى "مشاركة بياناتك مع شركاء الأعمال من تويتر Share your data with Twitter’s business partners" ويسمح للمستخدمين بتعطيل مشاركة هذه المعلومات.





وبالرغم من ذلك هذا الإعداد ما يزال موجودا، إلا أن تويتر تقول: "إنها أزالت سيطرة المستخدمين على قياسات إعلانات تطبيقات الجوال".





ولا يزال تعطيل الإعداد يمنع مشاركة معلومات أخرى، مثل الاهتمامات، ولا تزال إعدادات خصوصية تويتر الأخرى، مثل تعطيل تتبع الويب، متاحة، ولن تشارك تويتر أسماء المستخدمين أو عناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الهاتف.



