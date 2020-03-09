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تكنولوجيا

تويتر يطبق سياسته الجديدة و يحذف فيديو لترامب

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:46 م
تويتر يطبق سياسته
تويتر يطبق سياسته الجديدة و يحذف فيديو لترامب
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ندى على
ذكر موقع Tech Crunch أن موقع تويتر قام بحذف فيديو للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتم تصنيف الفيديو تحت لائحة المعلومات المضللة

وكان الرئيس ترامب قد قام بإعادة تغريد لفيديو على موقع تويتر، تم نشره أساسا من قبل مدير مواقع التواصل الاجتماعى، بالبيت الأبيض، دان سكافينو، وهى عبارة عن لقطة أخذت أثناء حديث للمرشح الرئاسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية 2020، جو بايدن. 

 وتم التعديل على اللقطة، بحيث ظهرت على كأن جو بايدن يبدو وكأنه في مدينة كانساس الأمريكية، ويظهره الفيديو يتعثر في الكلام ويطالب بإعادة انتخاب الرئيس ترامب مرة أخرى في الانتخابات، وهذا على عكس ماقاله في الحقيقة. 

وقام موقع تويتر بتفعيل أيقونات ملونة ليتم استخدامها في تمييز المعلومات المضللة المنشورة على الموقع والمستخدمة من قبل الشخصيات العامة، وتم البدء في استخدام هذه الأيقونات من قبل الموقع في نوفمبر الماضى، 
 
وفي وقت سابق، نشرت شبكة NBC News ، صور لنسخة تجريبية من تجربة تويتر للأيقونات ، والتى أظهرت أيقونات ملونة لتغريدة للمرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 بيرنى ساندرز، والتى تم تصنيفها كـ معلومات مضللة على نحو ضار.
 

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