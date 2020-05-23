لا تفوتها.. تأكد من استخدام هذه الميزة بـ واتساب قبل شرائك هاتف جديد

بلا شك أن تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp هو الأشهر والأكثر انتشارا فى العالم، حيث يستخدمه 2 مليار مستخدم نشط حول العالم ويرسلون ملايين الرسائل يوميا من خلاله، ولكن يواجه بعض مستخدمي الخدمة صعوبة في نقل الدردشة الخاصة بهم على المنصة في حالة شراء هاتف جديد.





وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، قد يتعرض بعض مالكو الهواتف الذكية لسرقة هواتفهم أو تلفها، ففي هذه الحالة سيقوم المستخدم بشراء جهاز جديد، ولكنه سيفقد جميع بياناته على الهاتف القديم خاصة تلك التى على تطبيق واتساب









ونظرا لأهمية بعض الرسائل والتى تحتوي على معلومات مهمة لصاحبها، والتى يمكنك الحفاظ عليها بشكل يومي أثناء استخدام واتساب من خلال ميزة النسخ الاحتياطي بالتطبيق والتى تقوم بعمل نسخة من رسائلك وحفظها في حسابك على جوجل درايف Google Drive.





وفيما يلي نستعرض كيفية استعادة أو نقل دردشات واتساب من هاتفك القديم إلى الجديد، باستخدام ميزة النسخ الا حتياطي للدردشات Chat Backup:





الخطوة الأولى: كيفية عمل نسخ احتياطي لرسائل واتساب:





1. افتح تطبيق واتساب WhatsApp، ثم اضغط على الثلاث نقاط الرأسية أعلى يمين الشاشة.





2. انقر على خيار الإعدادات Settings، ثم اختر خيار دردشات "Chats".





3. مرر لأسفل للحصول على خيار نسخ احتياطي للدردشات Chat Backup، اضغط على حساب جوجل المسجل بهاتفك لربط حسابك بواتساب.





4. اضغط على زر نسخ Back up، ويبدأ واتساب في عمل نسخة احتياطية من رسائلك والاحتفاظ بها على جوجل درايف.





الخطوة الثانية: كيفية استعادة جميع الدردشات والوسائط على هاتفك الجديد:





1. قم بتنزيل تطبيق واتساب WhatsApp، على هاتفك الجديد.





2. افتح واتساب بعد تثبيته، وقم بإضافة رقم هاتفك وانتظر رسالة التحقق لتأكيد رقم هاتفك، ثم اضغط التالي.





3. سيظهر لك خيار يسألك عما إذا كنت تريد استعادة رسائل WhatsApp،( في حالة ضغطك على زر تخطي ستفقد رسائلك نهائيا).





4. قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الذي قمت بحفظ نسخة من الرسائل عليه.





5. وبمجرد تسجيل الدخول، سيبدأ واتساب في تنزيل الدردشات، سيستغرق التطبيق دقائق بسيطة لإستعادة الرسائل بشكل كامل.