AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

واتسآب Whatsapp يختبر هذه الميزة لـ آيفون

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:06 ص
واتسآب Whatsapp يختبر
واتسآب Whatsapp يختبر هذه الميزة لـ آيفون
Advertisements
قسم التكنولوجيا
لم تعد الهواتف الذكية أكثر من مجرد وسيلة لإرسال واستقبال المكالمات، خاصةً مع كل ميزة جديدة تظهر للعلن كل يوم، حيث تبدأ الإستخدامات فى التطور أكثر فأكثر، وجعل الحياة اليومية أسرع و أفضل، وعلى رأس تلك الميزات تطبيق واتسآب الشهير الذى أصبح لاغنى عنه، لدرجة أن عدد مستخدميه تخطوا حاجز الـ 2 مليار شخص حول العالم . 

وبحسب ما ذكره موقع  India Times فإن تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp واتسآب يختبر ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات ومعلومات الإتصال الخاصة بهم  بكل سهولة من خلال رمز الباركود QR.

وأوضح موقع WABetaInfo المتخصص في رصد المزايا التجريبية لتطبيق واتسآب أن خاصية الباركود QR قيد التطوير حاليا، وستكون متاحة فقط لهواتف آيفون والتى تحمل الإصدار رقم 2.20.60.27.

ويظهر رمز الباركود QR بجوار إعدادت الملف الشخصى، ولتفعيل QR من خلال الضغط على خيار، إعادة تعيين رمز الإستجابة السريعة، لإنشاء رمز جديد، ثم مشاركته مع الأصدقاء.

وأشار تطبيق واتسآب أن خاصية دعم الباركود ستتوفر خلال التحديث القادم لجميع الأجهزة التى تعمل بنظام تشغيل IOS، لتكون بديلًا أسرع لمشاركة الرقم الخاص بـ واتسآب واستقبال الأرقام عبر الكاميرا من داخل التطبيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميزة جديدة..واتس آب يفعل مكالمة فيديو تضم 8 أشخاص لـ آيفون وآندرويد

واتساب يختبر ميزة تحويل الأموال الجديدة.. تفاصيل

واتس آب يمكن مستخدميه من إجراء مكالمة فيديو تصل إلى 50 شخصا

واتسآب يكشف عن ميزة جديدة بسبب غضب مستخدميه

ترشيحاتنا

وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر

شطة: الأهلي نادي القرن رغم أنف أي شخص

موعد عيد الفطر 2020 وغرة شهر شوال وأول أيام العيد

هل الحلف بالطلاق في نهار رمضان يبطل الصوم .. الأزهر يجيب

خاص.. زيارة سلطان عمان ووزير خارجية قطر للكويت تحمل جديدا للأزمة الخليجية

الشمس تعقم سيارتك ضد فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مليونير بريطاني يرفض قيود حظر التجول ويصفها بالأكثر تطرفا

طفلة تنقذ 4 أرواح بعد وفاتها.. وتفجر قانونًا جديدًا في بريطانيا

تحذير خطير من صديق مقرب لزعيم كوريا الشمالية حول صحة الأخير.. فيديو