واتسآب Whatsapp يختبر هذه الميزة لـ آيفون

لم تعد الهواتف الذكية أكثر من مجرد وسيلة لإرسال واستقبال المكالمات، خاصةً مع كل ميزة جديدة تظهر للعلن كل يوم، حيث تبدأ الإستخدامات فى التطور أكثر فأكثر، وجعل الحياة اليومية أسرع و أفضل، وعلى رأس تلك الميزات تطبيق واتسآب الشهير الذى أصبح لاغنى عنه، لدرجة أن عدد مستخدميه تخطوا حاجز الـ 2 مليار شخص حول العالم .





وبحسب ما ذكره موقع India Times فإن تطبيق المراسلة الفورية WhatsApp واتسآب يختبر ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بمشاركة البيانات ومعلومات الإتصال الخاصة بهم بكل سهولة من خلال رمز الباركود QR.





وأوضح موقع WABetaInfo المتخصص في رصد المزايا التجريبية لتطبيق واتسآب أن خاصية الباركود QR قيد التطوير حاليا، وستكون متاحة فقط لهواتف آيفون والتى تحمل الإصدار رقم 2.20.60.27.





ويظهر رمز الباركود QR بجوار إعدادت الملف الشخصى، ولتفعيل QR من خلال الضغط على خيار، إعادة تعيين رمز الإستجابة السريعة، لإنشاء رمز جديد، ثم مشاركته مع الأصدقاء.



