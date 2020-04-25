تؤمن لك كل خصوصياتك.. تطبيق Viber يضيف خاصية مهمة لمستخدميه

يعتبر تأمين الخصوصية وتوفير الحماية للمستخدمين من أهم العوامل التى يختار على أساسها المستخدمين للتطبيقات، خاصة تطبيقات الرسائل أو التواصل مثل واتساب وماسنجر وفايبر وغيرها.





ومع ازدياد حوادث اختراق الخصوصية والبيانات لبعض مستخدمى هذه التطبيقات في الفترة الأخيرة، مثلما حدث مع تطبيق مكالمات الفيديو الشهير زووم Zoom ، حين تم اكتشاف عملية بيع كبيرة لحسابات خاصة بأكثر من نصف مليون مستخدم له على الدارك ويب.









وبعدما حظرت منه جهات دولية مثل وزارة الدفاع البريطانية وكذلك مكتب التحقيق الفيدرالى إف بي آي في الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة ناسا للفضاء وشركات جوجل SpaceX وغيرها.





وأصبح يولى المستخدمون أهمية للتطبيقات التى تحافظ على خصوصيتهم، وهذا ما فعله تطبيق المراسلة Viber فايبر ، حيث سيمنح التطبيق ميزة رائعة وهى ميزة الرسائل ذاتية التدمير.





ووفقا لموقع Talk Android فإن تطبيق Viber هو أول تطبيق يطلق هذه الخاصية لمستخدميه الذين يبلغ عددهم حوالى 1 مليار مستخدم.





وخاصية الرسائل ذاتية التدمير تمكن المستخدمين من مسح رسائل أو دردشات الموجودة في الرسائل بعد الخروج منها فورا، ولا توجد طريقة لإعادة قراءة ما كتبته في الماضي، وستظهر رسائل الشات فارغة دائمًا عند إعادة فتحها مرة أخرى.





كما تتميز خاصية الرسائل ذاتية التدمير الجديدة من Viber بتعيين مؤقت لإرسال نص أو صورة أو فيديو أو نوع آخر من الملفات لفترات زمنية تبلغ بضع ثوانٍ أو دقائق أو ساعات أو حتى أيام قبل اختفاء الرسالة، ويبدأ العد التنازلي تلقائيًا بمجرد أن يرى المستلم الرسالة التي أرسلتها.







