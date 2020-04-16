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تكنولوجيا

بدون فتح التطبيق.. خطوات لمعرفة أصدقائك الـ Online على واتساب

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:04 م
كيف تعرف أن أصدقائك
كيف تعرف أن أصدقائك Online على واتسآب
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ندى على
يحتاج الكثيرون منا عند التحدث إلى الأصدقاء والأقارب على تطبيق الرسائل WhatsApp واتساب، إلى معرفة معلومة أساسية، وهى هل هم متصلون أو Online بالتطبيق في هذا الوقت أم لا، حتى نستطيع التحدث إليهم بخصوص شأن طارئ مثلا أوغيره. 

وربما كنت تجري محادثة مهمة مع أحد  أصدقائك مثلا، قبل أن يختفي فجأة دون تفسير ولا يقوم بالرد عليك، وتستمر في التساؤل متى سيرد مرة أخرى. 


وإذا أردت أن تعرف كل الأشخاص المتصلين Online بالتطبيق وتستطيع مكالمتهم في هذه اللحظة أو كذلك تجنب عدم مكالمتهم، عيك اتباع الخطوات الآتية:

أولا: عليك تنزيل GBWhatsApp وهى نسخة معدلة من تطبيق واتساب، وهى الطريقة الوحيدة التى تمكنك من معرفة أصدقائك المتصلين بالإنترنت، ويمكنك تنزيله من على هذا الرابط.


ثم قم باتباع الخطوات الآتية: 

- بعد تنزيل نسخة GBWhatsApp، حدد الخيار الثاني الذي يظهر على الشاشة الرئيسية أو الدردشة

- اذهب إلى اختيار 2.5 لمعرفة من هم المتصلين بالتطبيق من أصدقائك.

- بعد ذلك، حدد إظهار الاسم الذى تريد معرفة وجوده على التطبيق.

- يمكنك أيضا تخصيص صوت إشعارات ليخبرك بوجود أشخاص معينين متصلين Online بالتطبيق، وقم بتخصيص الصوت من على هاتفك. 

عند الانتهاء ستحصل على أصوات إشعارات تخبرك عندما يكون أصدقاؤك متصلين Online بالإنترنت حتى عندما لا تكون أنت متصلا بالإنترنت. 


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