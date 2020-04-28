بعد تفعيلها .. خطوات لإجراء مكالمة فيديو من 8 أشخاص على واتساب.. صور

فعّل اليوم تطبيق الرسائل WhatsApp واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك، رسميا ميزة مكالمة فيديو مشفرة تشمل حتى 8 أشخاص في مكالمة واحدة. حيث كان التطبيق قد أعلن عن الخاصي الجديدة منذ عدة أيام.





وفي وقت قصير للغاية يتنقل التطبيق من فئة مكالمة فيديو ل 4 أشخاص إلى إلى فئة مكالمة فيديو من 8 أشخاص، الامر الذى يعتبر تطورا كبيرا للتطبيق، حيث سيستفيد أكثر من 2 مليار من مستخدمى واتسآب حول العالم من هذه الخاصية المهمة في أوقات التباعد الاجتماعى والعزل المنزلى.









ووفقا لموقع Android Central فإن المستخدمين لابد وأن يحصلوا على آخر إصدار أو تحديث لتطبيق واتسآب، حيث أن الخاصية تم إطلاقها لهواتف أندرويد وأجهزة iOS، وذلك لإصدار 2.20.50 .





وللقيام بتفعيل الميزة الجديدة حتى تستطيع مكالمة 8 أشخاص عن طريق الفيديو أو حتى مكالمة صوتية، عليك اتباع الخطوات الآتية :

وبحسب موقع MacRumors فهناك طريقتان لتفعيلها :

الطريقة الأولى :





وهى أسهل طريقة وذلك عن طريق فتح دردشة جماعية نشطة والضغط على زر مكالمة فيديو أو مكالمة هاتفية في أعلى يمين الشاشة، وإذا كان للمجموعة أكثر من ثمانية مشاركين، فسيتم سؤالك عن جهات الاتصال التي تريد الاتصال بها، وإذاكانت 8 أو أقل فستبدأ المكالمة تلقائيًا.





الطريقة الثانية:





يمكنك بدء مكالمة مجموعة واتسآب لأي شخص في قائمة جهات الاتصال، وما عليك سوى اتباع الخطوات الآتية:

1- قم بتشغيل واتسآب واضغط على علامة تبويب المكالمات في أسفل الشاشة.

2- اضغط على رمز المكالمة في أعلى يمين الشاشة.

3- حدد مكالمة مجموعة جديدة(Group Call) في أعلى قائمة جهات الاتصال.

4- أضف حتى سبعة مشاركين عبر تحديدهم من خلال جهات الاتصال.

5- عند إضافة المشاركين، اضغط على زر مكالمة الفيديو (رمز الكاميرا) أو خيار مكالمة صوتية (رمز الهاتف) لبدء المكالمة.



