كيف تخفي حالة واتساب عن غير المرغوب فيهم؟

منذ إطلاق تطبيق الرسائل واتسآب WhatsApp في عام 2009، نما كثيرا، وتخطى عدد مستخدميه حول العالم الآن أكثر من 2 مليار مستخدم.





ومنذ بداية إطلاق التطبيق، دائما ما يحتوى على خواص كثيرة وميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدمين ، بدءا من حالات واتسآب أو statuses ووصولًا إلى مكالمات الفيديو وغيرها الكثير.









ويحتاج العديد من المستخدمين إلى تأمين حالة واتسآب أو ال status الخاصة بهم على التطبيق من الأشخاص غير المرغوب فيهم، حيث أحيانا تحتوى الحالة على صور شخصية أو منشورات لا يريد المستخدمين رؤيتها من قبل أشخاص آخرين.

وذكرت صحيفة The Sun البريطانية بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند إخفاء خالة الواتسآب أو status





1- احذف جهة الاتصال التي لا تريدها من التمكن من رؤية صورة ملفك أو بروفايك الخاص.





- قم بفتح جهات الاتصال على التطبيق.





- ابحث عن جهة الاتصال التي تريد إخفاء صورة البروفايل الخاص بك عنها .





- قم بحذف جهة الاتصال من هاتفك.





2- قم بتغيير إعدادات خصوصية واتسآب





- افتح واتسآب على هاتفك المحمول.





- اضغط على النقطة 3 من الجانب الأيمن من التطبيق.





-حدد الإعدادات Settings وانتقل إلى خيار Account أو الحساب الشخصى.





- انتقل إلى إعدادات الخصوصية.





- اضغط على الصورة شخصية وحدد جهات اتصال التى تريدها أن ترى الصورة.



