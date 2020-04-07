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تكنولوجيا

أنت فقط من يراها.. كيف يمكنك إخفاء رسائل واتسآب؟

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:02 ص
كيف يمكنك إخفاء رسائل
كيف يمكنك إخفاء رسائل واتسآب
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ندى على
يواجه البعض أحيانا، بعض المواقف المحرجة بسبب رسائل الواتسآب، خاصة عندما تكون رسائل خاصة تسبب الإحراج عند رؤيتها، ويبحث البعض عن الحيل التى تمكنهم من إخفاء هذه الرسائل حتى لا يراها أحد خاصة إذا كانت  تحوى معلومات مهمة.  

ويلجأ العديد من المستخدمين إلى القيام بتفعيل وضع الطائرة أو Airplane Mode على هواتفهم لتجنب ظهور العلامات الزرقاء، لكن هذه الطريقة ليست مفيدة على الإطلاق وإنه بمجرد الرجوع مرة أخرى على الوضع الطبيعى فإن العلامات الزرقاء ستظهر، وسيعرف المرسل أنك قد قمت بقراءة الرسائل.

والحل الوحيد للقيام بهذه العملية هو أن تقوم أن هذه الرسائل لايمكن لأحد أن يراها، بينما انت فقط من يستطيع رؤيتها. 

وهناك حل وحيد لفعل هذا الأمر حيث أنه عليك تنزيل نسخة محسنة من تطبيق واتسآب، وهى نسخة واتسآب WhatsApp GB

وبعد اكتمال التنزيل، قم بتثبيت WhatsApp GB على جهازك وأدخل رقم هاتفك كما تفعل في واتسآب العادي، وبعد اكتمال التحقق وضبط الإعدادات، قم بإتباع الخطوات الآتية : 

1- انتقل إلى المحادثة التي تريد إخفاءها 

2- اضغط باستمرار على المحادثة المحددة وحدد المحادثة المحددة.

3- بعد التحديد، اضغط على النقاط الثلاث الموجودة على الجانب الأيمن

4- ستظهر لك قائمة خيارات، اضغط  على خيار إخفاء

5- وللحصول على الأمان، سيطلب منك GBWhatsApp تعيين نمط جديد

6-  بمجرد إعداد هذا الاختيار، سترى الدردشة مخفية بنجاح

7- إذا أردت إظهار الدردشة، فانتقل إلى الشاشة الرئيسية لـ GBWhatsApp واضغط على نص واتسآب في أعلى اليسار

8- بمجرد الضغط على نص الدردشة أو المحادثة  في واتسآب، ستفتح الشاشة لإدخال نقش القفل.

9- بإمكانك أن ترى كل المحادثات المخفية.
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