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تكنولوجيا

واتسآب GB WhatsApp يتيح لك العديد من المزايا الخفية.. تعرف عليها

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:00 ص
واتسآب GB WhatsApp
واتسآب GB WhatsApp يتيح لك العديد من المزايا الخفية
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ندى على
يستخدم تطبيق واتسآب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم  يوميا في جميع أنحاء العالم، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا الرقم الضخم من المستخدمين لا يعرفون كل شئ عنه مزاياه وما يتمتع به من خصائص رغم قضائهم أوقات طويلة على التطبيق. 

 وتعتبر النسخة العادية من تطبيق واتسآب، والموجودة على Google Appstore  والذى يستخدمها معظم المستخدمين، توفر مزايا محدودة ، بالإضافة إلى أنها تشتمل على العديد من القيود عند استخدم أكثر من حساب لواتسآب على نفس الرقم. 

والحل الوحيد للتمتع بالعديد من المزايا التى تعتبر بمثابة مطالب مهمة وأساسية لمستخدمى التطبيق يمكن الحصول عليها من خلال تنزيل نسخة أخرى من التطبيق وهى نسخة WhatsApp GB ، والتى تعتبر نسخة معدلة ومتطورة من التطبيق الأصلى

ويتيح تنزيل النسخة العديد على الميزات والخصائص وهى: 

- تثبيث خاصية  Last Seen 

وستتيح لك هذه الميزة عدم معرفة الأشخاص إذا كنت كنت تستخدم التطبيق في الوقت الحالى أم لا حيث أن كل ما سيرونه هو آخر مرة قد قمت فيها بتثبيت خاصية Last Seen حتى ولو كانت منذ فترة كبيرة. 

- إخفاء القصة اليومية أو Status 

وتمكنك هذه الخاصية من تحديد الأشخاص  الذين لا تريد أن يروا قصصك اليومية التى تنشرها على التطبيق. 

- خاصية إخفاء الميكروفون الأزرق

هذه الميزة مماثلة للعلامة الزرقاء عندما يرسل إليك شخص ما رسالة صوتية إذا قمت بتشغيل الرسالة لن يرى المرسل مؤشر الميكروفون الأزرق، كما أن هذه الخاصية تتيح لك  إخفاء أكثر من خاصية وهى  

1- العلامة المزدوجة الزرقاء التى تثبت رؤيتك للرسائل المرسلة

2- حالة الكتابة وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تكتب شئ لإرساله 

3- حالة التسجيل وهى تقوم بإخفاء العلامة التى تدل على أنك تقوم بتجيل شئ لإرساله

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