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تكنولوجيا

لمحبي الخصوصية.. كيف يمكنك التسجيل على واتساب باستخدام رقمك الأرضي؟

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:06 ص
كيف يمكنك التسجيل
كيف يمكنك التسجيل على واتسآب باستخدام رقمك الأرضى
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ندى على
يستخدام تطبيق الرسائل WhatsApp واتساب أكثر من ملياري مستخدم حول العالم، وللقيام بالتسجيل على التطبيق يتطلب خطوة بسيطة جدا وهى التسجيل باستخدام رقم هاتف صالح ومتحقق منه. 

وهناك بعض الأشخاص الذين يخافون من اختراق هواتفهم والدخول على بياناتهم خصوصا إذا كانوا يستخدمونه لتوثيق الدخول على مواقع أخرى. 

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وذكر موقع iHarare  حيلة تمكن المستخدمين الذين يخافون من استعمال أرقام هواتفهم على تطبيق واتسآب وذلك دون الحاجة إلى مشاركة أرقامهم  الشخصية وذلك عن طريق رقم خط أرضي. 

ولعمل ذلك يجب اتباع الخطوات الآتية:

- إذا كنت مستخدمًا للمرة الأولى، قم بتنزيل تطبيق واتسآب  WhatsApp على الهاتف أو الكمبيوتر.

- في حال كان لديك التطبيق بالفعل وتم التحقق منه على هاتفك مع جهة الاتصال الشخصية، احذف حسابك على واتسآب، وقم بإلغاء تثبيته ثم أعد تثبيته مرة أخرى.

- تأكد من إجراء نسخ احتياطي للدردشات قبل الحذف حتى يمكنك استردادها عند الحاجة إليها

- عند إعادة تثبيت التطبيق، ستتم مطالبتك بإعداد حساب WhatsApp الخاص بك عبر إدخال رقمك واسمك.

- عليك الانتظار عند ظهور خيار التحقق، بدلًا من إدخال رقمك الشخصي، استخدم رقم الخط الأرضي.

- بعد ذلك، سيتم إرسال رمز تحقق تم إنشاؤه لمرة واحدة إليك عبر رسالة نصية قصيرة أو عبر مكالمة هاتفية.

- في بعض الحالات، يظهر لك خيار SMS فقط. في مثل هذه الحالة، انتظر لمدة 5 دقائق حتى يفشل التحقق حتى يتم اقتراح خيار الاتصال بي.

- انقر عليه وسيتم استدعاء الخط الأرضي الخاص بك.

- أدخل رمز التحقق المؤلف من 6 أرقام والمقدم لك عبر مكالمة WhatsApp التلقائية.

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