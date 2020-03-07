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تكنولوجيا

تتميز بتشفير الرسائل.. أفضل 3 تطبيقات مجانية بديلة لواتساب

السبت 07/مارس/2020 - 12:00 ص
تتميز بتشفير الرسائل..
تتميز بتشفير الرسائل.. أفضل 3 تطبيقات مجانية بديلة لواتساب
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ندى على
بعد تزايد عمليات اختراق الخصوصية على تطبيق التراسل الفورى WhatsApp واتساب، واتجاه عدد كبير من المستخدمين إلى الابتعاد عن التطبيق لحماية بياناتهم ومعلوماتهم الخاصة. 

وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت من موظفيها الابتعاد عن تطبيق واتساب وعدم استخدامه ، واستخدام تطبيق Signal بدلا منه، للحفاظ على بيانات موظفيها، حيث تم اختراق عدد كبير من الدبلوماسيين والمسئولين.
    

واتجه عدد من الدول إلى منع تطبيق المراسلة الفورية الذى وصل إلى أكثر من 2 مليار مستخدم حول العالم، إلى حظر التطبيق منها بينها دولتين عربيتين هما الإمارات العربية المتحدة وسوريا. 

وذكر موقع iMore أفضل تطبيقات بديلة لواتساب، والتى تضمن توفير أكبر قدر من الخصوصية لمستخدميها، ومن بين هذه التطبيقات : 

1- Signal

تطبيق Signal هو تطبيق مجانى، يوفر عامل تشفير قوى للرسائل، كما يمكنه تشفير المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو التى تتم عن طريق التطبيق، ويقوم بإخفاء الرسائل الأشياء التى لا تريد ظهورها.    
 
2- Telegram Messenger 

يتميز تطبيق Telegram بعامل التشفير الذى يعمل على الحفاظ على الرسائل المتبادلة بما فيها الصور والفيديوهات والوثائق التى يتم إرسالها عن طريق التطبيق، بالإضافة إلى أنه يمكن مسح الرسائل غير المرغوب فيها بعد وقت معين، من على التطبيق. 

3- Google Hangouts 

ويعمل تطبيقGoogle Hangouts  على هواتف أندرويد وأيفون كما يعمل على أجهزة أيباد، بالإضافة إلى أنه يعمل على أجهزة الكمبيوتر بنظام تشغيل ويندوز، ومن السهل اكتشاف الرسائل التى قام الأشخاص برؤيتها، بالإضافة إلى إمكانية مسحها على الفور، دون حفظها عند الطرف الآخر.   


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