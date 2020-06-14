جوجل تمنح المستخدمين تشفير ملفاتهم المهمة على تطبيق Files by Google

أجرت شركة جوجل Google تحديثا جديدا على تطبيقها لحفظ الملفات Files by Google ، عن طريق إجراء خاصية تتيح للمستخدمين حماية الملفات المهمة من السرقة والاختراق، وذلك بسبب تزايد الاختراقات في الفترة الحالية.









وبحسب موقع Ubergizmo التقنى فإن الخاصية الجديدة هى عبارة عن إتاحة رمز PIN لتشفير الملفات المهمة الموجودة في التطبيق، والتى تحتوى على معلومات مهمة يخشى أصحابها من اختراقها.













وسيكون على المستخدمين تعيين رمز PIN يختاروه بأنفسهم حيث أنه لن يكون هو نفس رقم التعريف الشخصي الخاص بهواتف المستخدمين، مما يعني أنه حتى في حالة تخمين شخص ما لرقم التعريف الشخصي لهاتفك ، فلن يتمكن من الوصول إلى محتويات المجلد.









ويجب على المستخدمين استخدام رقم تعريف شخصي مختلف عن الرقم الموجود على هاتفك ، حتى يستطيعوا تأمين أنفسهم بشكل جيد حتى لا يكونوا عرضة للهجمات المتزايدة في الوقت الحالى، بسبب إجراءات العمل والدراسة من المنزل بسبب تفشى فيروس كورونا.









وستقوم جوجل بتشفير محتويات المجلد بحيث إذا نسى المستخدمون رقم التعريف الشخصي، فلن يتمكن أحد من استعادة محتوياته، إلا بعد تغيير البيانات مرة أخرى.



