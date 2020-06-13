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تكنولوجيا

جوجل تتيح منصة ستاديا للألعاب على جميع هاتف أندرويد.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 03:01 ص
جوجل تتيح منصة ستاديا
جوجل تتيح منصة ستاديا للألعاب على جميع هاتف أندرويد
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ندى على
قامت شركة جوجل Google بتوفير منصة جوجل ستاديا للألعاب Google Stadia ، على هواتف OnePlus، كما أتاحتها أيضا لكل هواتف أندرويد. 

وبحسب موقع WCCFtech فإن هواتف OnePlus التى ستدعم خدمة الألعاب جوجل ستاديا هى : OnePlus 5 و OnePlus 5T و OnePlus 6 و OnePlus 6T ، وكذلك OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro و OnePlus 7 5G و OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro و OnePlus 7T Pro 5G . 


ورغم أن جوجل لم تقم بتفعيل جوجل ستاديا لباقى هواتف الاندرويد حى الآن، ولكن يمكن لمستخدمى هواتف أندرويد القيام بتشغيل جوجل ستاديا على هواتفهم باتباع عن طريق الانتقال إلى تطبيق Stadia ثم إلى علامة التبويب Experiments  أو التجارب في قائمة الإعدادات وختيار تشغيل. 

كما أضافت جوجل ميزة رئيسية أخرى إلى Stadia وهي أن المستخدمين لن يحتاجوا  إلى إقران وحدة التحكم ، حيث تتميز جميع الألعاب بعناصر تحكم تعمل باللمس ، للوصول إلى هذه الميزة ، يجب أن يختاروا  خيار "جرب لمس لوحة الألعاب". 

وكانت جوجل قد طورت منصة Google Stadia للألعاب بحيث تمكن المستخدمين من التواصل عن طريق المراسلة، عن طريق نظام رسائل عادية عن طريق الكتابة بالإضافة إلى رسائل صوتية  خلال منصة  Stadia للألعاب حتى تمكن اللاعبين الذين يتستخدمون التطبيق من التواصل مع بعضهم البعض.

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