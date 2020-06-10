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تكنولوجيا

بعد تعرض الملايين للاختراق .. واتسآب تلغى إظهار المحادثات للعامة على جوجل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:02 ص
واتسآب تلغى إظهار
واتسآب تلغى إظهار المحادثات للعامة على جوجل
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ندى على
للمرة الثانية على التوالى، تكررت نفس مشكلة اختراق المستخدمين على تطبيق المراسلة WhatsApp واتسآب، المملوك لشركة فيسبوك،  حيث اكتشف الباحث الهندى مالتخصص في الأمن الإلكترونى، أثول جايارام Athul Jayaram أن خاصية  Click to Chat الموجودة في التطبيق تعرض ملايين المستخدمين للخطر. 

ويمكن لأى متصفح على جوجل باستخدام خاصية  Click to Chat أن يخترق أرقام المستخدمين، وبيناتهم الشخصية، واستخدام الروابط المباشرة في التطبيق لبدء محادثات معهم بدون  امتلاك أرقامهم الشخصية. 


وصرح القائمون على تطبيق واتسآب لموقع  Digital Trends  التقنى أن التطبيق قد ألغى إمكانية الوصول لروابط المحادثات الموجودة على " جروبات" واتسآب والتى تركها أصحابها عامة. 

وأضاف المسئولون أن التطبيق قام بحظر عرض أى بيانات شخصية أو أرقام هواتف خاصة بالمستخدمين، على متصفح جوجل، حيث بإمكان المستخدمين الآن التأكد من هذا الأمر. 

و تم تخصيص  ميزة Click to Chat  في تطبيق واتسآب في المقام الأول من قبل الشركات لأنها كانت قادرة على وضع هذا الرابط العام على موقعها على الويب للسماح للزوار والعملاء بالوصول بسهولة إلى الدعم في واتسآب دون المرور بمشكلات حفظ الرقم في دفاتر هواتفهم
 
وتتيح خاصية  Click to Chat في تطبيق واتسآب لأي شخص بدء محادثة مع شخص دون الحاجة إلى حفظ رقمه على هاتفه أولًا، بدلًا من ذلك ، يمكن للمستخدمين فقط إلحاق الرقم بعنوان ويب خاص والضغط عليه لبدء الدردشة مع مستخدمى التطبيق. 

ومنذ فترة، اكتشف صحفى ألمانى متخصص في مجال التكنولوجيا أن بإمكان أى مستخدم لمتصفحات الويب خاصة جوجل، الدخول على البيانات الشخصية لمستخدمى واتسآب الموجودين في جروبات أو محادثات واتسآب الجماعية، والإطلاع على كل رسائلهم. 

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