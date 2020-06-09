AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ثغرة في واتساب تسمح بمشاركة أرقامك على جوجل

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:03 ص
ثغرة فى واتساب تسمح
ثغرة فى واتساب تسمح بمشاركة أرقامك على جوجل
Advertisements
قسم السيارات
اكتشف باحث في مجال الأمن السيبراني ثغرة أمنية كبيرة عبر تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب WhatsApp، حيث أدت إلى ظهور أرقام هواتف المستخدمين عبر محرك البحث جوجل.

وبحسب موقع IndianExpress، تعتمد ثغرة واتسآب على ميزة "Click to Chat" والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه، حيث ظهرت المشكلة فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند.

وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تلك الميزة يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر كبير، حيث تصبح متاحة عبر نتائج بحث جوجل ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.

وقال Athul Jayaram باحث في علوم التشفير والأمن المعلوماتي، إن هناك ثغرة فى نظام المراسلة بتطبيق واتسآب WhatsApp على الإنترنت ، حيث يمكن الاطلاع على 300 ألف رقم هاتف شخصي من خلال متصفح جوجل.

من ناحية أخري أوضحت منصة واتسآب عدم وجود اى ثغرة أمنية تتعلق بحقوق الخصوصية، حيث تظهر أرقام هواتف المستخدمين عند اختيار عرض نتائج البحث للعامة، على الرغم من أن الميزة تمثل خطورة كبيرة خاصة لما يحتويه رقم الحساب من بيانات ومعلومات سرية.

وينصح خبراء أمن المعلومات مستخدمى واتسآب بتجنب الثغرة من خلال فتح إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية، وإيقاف المشاركة عبر الإنترنت لمنع ظهور أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إذا تلقيت هذه الرسالة من صديق على واتساب.. احذفها على الفور

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تيليجرام يضيف مميزات جديدة.. واتساب الأزرق بلس 2020 whatsapp plus بنسخة جديدة ومتطورة

حيلة ذكية لتسجيل مكالمات واتس آب على هواتف أندرويد

أخبار العلوم والتكنولوجيا..5 خطوات لزيادة سرعة الانترنت..تطبيقات ترصد المصابين بكورونا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. ما لا تعرفه عن واتساب الأزرق WhatsApp Plus.. وفيسبوك ينافس تطبيق Zoom بميزة جديدة

لا تفوتها.. تأكد من استخدام هذه الميزة بـ واتساب قبل شرائك هاتف جديد

ترشيحاتنا

الأطباء.. ارتفاع ضحايا كورنا من جيش مصر الأبيض لـ 57

"العربية للطيران" تعلن تسيير رحلات عودة إلى مصر

هل تزوجت؟.. نيللي كريم تظهر مع شخص مجهول بـ الكاش مايوه

فيديوجراف.. تعرف على تطورات حالة رجاء الجداوي بعد جرعة البلازما

حريق كابينة كهرباء يتسبب في انقطاع التيار عن أهالي حلوان

مش هتحتاج فيتامينات .. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ومفيد للبشرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كاجول .. زوجة ماجد المصرى تتألق فى أحدث جلسة تصوير .. شاهد

تعرف على مواصفات أزيرا 2021 في السعودية .. صور

تعرف على فوائد لبان الذكر للبشرة والشعر