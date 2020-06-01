تحديث واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus الأخير يتضمن ميزات منافسة

WhatsApp ، في العثور على بعض الميزات التى تفتقر إليها الخدمة الأصلية المملوكة لشركة فيسبوك. يرغب ملايين المستخدمين لتطبيق التراسل الفورى واتساب، في العثور على بعض الميزات التى تفتقر إليها الخدمة الأصلية المملوكة لشركة فيسبوك.









ويعد تطبيق واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus ، أحد أبرز التطبيقات المعدلة لتطبيق واتساب الأصلى، وهو مخصص لتبادل الرسائل بين العديد من الأجهزة الذكية وأيضًا بين أنظمة التشغيل المعروفة، حيث يتيح لك إرسال الرسائل الفورية والوسائط المتعددة دون الحاجة إلى دفع رسوم مثل الرسائل النصية الشهيرة SmS.

















ويتوفر تطبيق واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus، لجميع الأجهزة الذكية من بينها هواتف آيفون وأندرويد، وبالإضافة إلى إرسال الرسائل الفردية للتواصل مع العائلة والأصدقاء، يمكن لمستخدمي واتساب بلس الأزرق، إنشاء المجموعات وإجراء الدردشات الجماعية وتبادل الوسائط من صور وفيديو وملفات صوتية، مع ما يصل لأكثر من 200 مشترك.









أهم مميزات واتساب بلس WhatsApp Plus





1. إخفاء الظهور : يتيح لك واتس اب بلس WhatsApp Plus، إخفاء حالة ظهورك لدى جميع المستخدمين وجهات اتصالك على واتساب، اى انه لا يستطيع أي شخص معرفة آخر ظهور لك قمت فيه باستخدام التطبيق.









2. إخفاء جاري الكتابة: من بين ميزات واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus، غير المتوفرة في الإصدار الأصلي، هى إمكانية إخفاء عبارة جاري الكتابة، عند مراسلة أحد الأشخاص، والتى تتيحها إعدادات الخصوصية الموجودة في الخدمة.









3. إخفاء علامة قراءة الرسائل: يقدم واتساب الأزرق بلس WhatsApp Plus، لمستخدميه ميزة رائعة والتى تتيح قراءة الرسائل المستلمة من الاصدقاء من دون ظهور العلامتين اللتين تدلان على قراءة الرسائل.









4. إخفاء مشاهدة الحالة: يتيح لك واتس اب بلس WhatsApp Plus، إمكانية مشاهدة حالات جهات اتصالك سرا دون علم صاحبها، مما يعني انك تستطيع مشاهدة الحالة الخاصة بأصدقائك، دون أن يعرفوا أنك قد شاهدتها.







