للتمتع بخصوصية أكبر.. خطوات لإلغاء خاصية last seen على واتسآب.. فيديو

يعتبر تطبيق المراسلة Whatsapp واتسآب من أكثر تطبيقات المراسلة شهرة والأكثر استخداما، وشعبية حيث يمتلك التطبيق ما يفوق 2 مليار مستخدم وهو ما يجعله تطبيقا غير مناسب في الحصول على الخصوصية بشكل كبير.





ويمر المستخدمون بالكثير من المواقف المحرجة سواء أثناء العمل أو أوقات الإجازات حينما يريدون تجاهل الرسائل غير المهمة، أو لا يريدون أن يقوم أحد بإرسال أى شئ لهم، خصوصا عندما يكونوا في وضع أونلاين





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وتعتبر الطريقة الوحيدة التى تدل على وجودك أونلاين في واتسآب هى خاصية last seen ، حيث يقوم المستخدمون بالبحث عنك على واتسآب لمراستلك من خلال last seen أو آخر مرة ظهرت فيها على التطبيق، ومن ثم ينهالون عليك بالرسائل في وقت ربما لا تريد أن تنشغل فيه بأى شئ آخر.





وذكر موقع Digital Spy الخطوات التى يجب القيام بها لإخفاء last seen على واتسآب، للتمتع بمساحة من الخصوصية، ولعمل ذلك :





قم بالدخول إلى الإعدادات Settings الموجودة على حسابك الشخصى عن طريق الضغط على الثلاث نقاط الرأسية الموجودة في أعلى اليمين.





قم بالدخول على الحساب Account





ادخل على Privacy أو الخصوصية ومنها إلى خاصية Last Seen ثم قم بعدم تفعيلها





وستكون لديك الحرية في تفعيلها بشكل دائم أو مؤقت، وعند تفعيل الخاصية لن يستطيع أحد تحديد إذا كنت أونلاين أو غير متصل بالإنترنت، وبالتالى فإن تفعيها سيحد من عدد المتصلين بك.





وهناك طريقة أخرى وهى تحميل تطبيق GBWhatsApp Pro أو جى بى واتسآب حيث سيتيح لك خصوصية أكبر، ويمتعك بالعديد من الحيل التى ربما ليست موجودة فى أى تطبيق تواصل اجتماعى على الإطلاق، منها عدم تفعيل خاصية Last Seen.



