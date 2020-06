للتمتع بخصوصية أكبر.. خطوات لإلغاء خاصية last seen على واتسآب.. فيديو

وتعتبر الطريقة الوحيدة التى تدل على وجودك أونلاين في واتسآب هى خاصية last seen ، حيث يقوم المستخدمون بالبحث عنك على واتسآب لمراستلك من خلال last seen أو آخر مرة ظهرت فيها على التطبيق، ومن ثم ينهالون عليك بالرسائل في وقت ربما لا تريد أن تنشغل فيه بأى شئ آخر.