الخارجية الأمريكي: واشنطن وبكين لديهما فرص كثيرة للاستقرار الاستراتيجي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يوضح أن وزير الخارجية الأمريكي، قال إن التعريفات الجمركية سيبدأ تنفيذها أول أغسطس ومنفتحون على الحوار والشراكة مع الدول، وأن العلاقات بين واشنطن وبكين جيدة.



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن لقائي مع وزير الخارجية الصيني كان رائعا وبناء للغاية، وواشنطن وبكين لديهما فرص كثيرة للاستقرار الاستراتيجي،وأن رغبة أمريكية صينية لتعزيز التفاهم التجاري المشترك.



وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن فرض الرسوم الجمركية يستهدف تحقيق العدالة وخفض التضخم، واتخذنا إجراءات عديدة للحفاظ على توازن التجارة العالمية.



وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الرسوم الجمركية تساعدنا على تصدير السلع وبناء المصانع، وأن مباحثاتنا مع الدول تتضمن ملفات الطاقة النووية والقانون الدولي وحقوق الملاحة.



وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أ، نساعد اليابان من أجل تعزيز قدراتها العسكرية للدفاع عن نفسها،وأن العلاقات الأمريكية الصينية إيجابية، ونعمل على إبقاء قنوات التواصل مع الصين مفتوحة.



