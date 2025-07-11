كسوف القرن.. الأقصر تغرق في الظلام والشمس تختفي من السماء

تشهد سماء مصر في 2 أغسطس 2027 حدث فلكي استثنائى من النادر تكراره، حيث ستغرق مدينة الأقصر في ظلام دامس نتيجة كسوف كلي للشمس هو الأطول في القرن الحادي والعشرين، في مشهد يتوقع أن يجذب أنظار العالم وعشاق الظواهر الكونية.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن الكسوف الكلي المرتقب سيستمر لمدة تتجاوز 6 دقائق و20 ثانية، وهي مدة غير مسبوقة في القرن الحالي، حيث أن معظم حالات الكسوف الكلي لا تتجاوز عادة ثلاث دقائق، هذا الطول الاستثنائي للظاهرة يجعل منها واحدة من أهم الأحداث الفلكية على مستوى العالم في هذا القرن.

وتعد مدينة الأقصر من أفضل المواقع عالمياً لمشاهدة الكسوف الكلي، إذ ستحجب الشمس بالكامل عن المدينة لمدة تصل إلى 6 دقائق و23 ثانية، يتحول خلالها النهار إلى ليل، في عرض سماوي مهيب ينتظر أن يخطف الأنفاس ويثير دهشة كل من يشهده.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fshorts%2F46yw8lzGEkE&h=AT18m3-bLFl69A8NNxJKyYvt27W6WuTyYHplV-dGFnPtjtGP185B99EzuKQ6CM80s1Ltgg1eBfD2C_LSS000_dlXBpP1c2D7GpjCrO-xApjA_bbLonYqPmd0KhgogXA&s=1