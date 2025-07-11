مصرع شاب في انقلاب تروسيكل على طريق المريوطية بالبدرشين

شهد طريق المريوطية بمدينة البدرشين انقلاب تروسيكل ما أسفر عن مصرع شاب، تم نقل الجثة الجثة ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث مروري بطريق المريوطية في البدرشين، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة أن شاب يدعى أحمد.ه.أ أصيب نتيجة انقلاب تروسيكل يقوده، مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.