جيش الإحتلال يزعم قتـ ل قائد قطاع الشجاعية بالجهاد الإسلامي وعضو آخر



زعم جيش الإحتلال الإسرائيلي أن قواته وبالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) قتلا قائد قطاع الشجاعية في حركة الجهاد الإسلامي وعضو آخر.

يأتي ذلك ، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة مقتل نقيب في لواء جولاني يدعي ري بيران والبالغ من العمر 21 عاما من قرية ماشروش وهو قائد فرقة في لواء جولاني في معركة جنوب قطاع غزة وتحديدا في خانيونس.



وبحسب موقع "واينت" العبري، فإن النقيب بيران قتل أثناء هجوم شنه لواء جولاني في خان يونس لتلغيم مبان في المنطقة.

وأشار المصدر العبري إلى أنه خلال العملية، وقع انفجار قوي في أحد المباني، مما أسفر عن مقتل النقيب بيران، منوها بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث كان حادثا عملياتيا، ولكن يجري أيضا فحص اتجاهات أخرى.

وجاء ذلك، بعد بث "كتائب القسام" مشاهد من الإغارة على تجمع لجنود وآليات إسرائيلية واستهداف آليتين وجرافتين عسكريتين ومحاولة أسر جندي في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت لاحق ، أفادت مصادر عبرية بمقتل 890 جنديًا وضابطًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم طوفان الأقصي في السابع من أكتوبر 2023.