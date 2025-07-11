قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.4 ريختر بالقرب من جزر توكارا اليابانية
حوافز وبدلات وتقدير.. قانون جديد يغيّر مصير أخصائيي العلوم الصحية
هل غسل يوم الجمعة واجب أم مستحب ؟.. دار الإفتاء توضح بالدليل
تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف
ترامب يلوح بإعلان مهم بشأن روسيا وسط تصاعد التوتر حول الحرب في أوكرانيا
أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95
هزة أرضية تضرب غرب اليونان
ربط المستحقات بالبطولات.. ملامح لائحة الفريق الزمالك في الموسم الجديد قبل اعتمادها
فعل يقع فيه البعض نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات الكندية
إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك
ريبيرو يحسم أمر العائدين من الإعارة إلى الأهلي قبل معسكر تونس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في خان يونس

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أحد ضباطه خلال المعارك الدائرة في جنوبي قطاع غزة، حيث تشهد مدينة خان يونس منذ أيام مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاتلين فلسطينيين.

وفي بيان نُشر عبر منصات الجيش الرسمية، أوضح أن الضابط القتيل يدعى ريعي بيران، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وكان يشغل منصب قائد وحدة استطلاع ضمن لواء "غولاني" النخبوي. وأضاف الجيش أن بيران قُتل خلال اشتباكات وقعت في خان يونس، وهي واحدة من أكثر الجبهات اشتعالًا منذ بداية العملية العسكرية.

وبحسب البيان، فإن بيران ينحدر من مستوطنة "شورشيم"، وقد تمت ترقيته بعد وفاته من رتبة ملازم أول إلى نقيب، في إطار تكريم رسمي من قيادة الجيش الإسرائيلي.

هجمات مركّبة وخسائر متزايدة

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن خان يونس أصبحت مسرحًا لعمليات كمائن وهجمات مباغتة تُنفّذها مجموعات مسلحة تابعة لفصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس". وأشارت إلى أن الجنود الإسرائيليين واجهوا خلال الأيام الأخيرة عدة كمائن شديدة التنظيم، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود وإصابة العشرات.

وفي واحدة من أبرز الهجمات الأخيرة التي تبنتها "حماس"، قُتل جندي إسرائيلي أثناء محاولته تشغيل جرافة عسكرية في خان يونس. وقال الجيش إن مجموعة من المسلحين خرجت من نفق مفخخ وهاجمت الجرافة، في محاولة لاختطاف الجندي، لكنها فشلت بعد تدخل القوات المرافقة التي أحبطت الهجوم، وفق البيان.

تصاعد الاشتباكات وتكتيك الأنفاق

وتعكس هذه الحوادث تصاعدًا واضحًا في وتيرة الهجمات التي تتبناها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في غزة، مع عودة ملحوظة لاستخدام تكتيكات الأنفاق، وشن هجمات مباغتة من تحت الأرض، في محاولة لإرباك خطوط التماس الإسرائيلية وتعطيل التقدم البري داخل القطاع.

كما أشارت تقارير عسكرية إسرائيلية خلال الأسبوع الجاري إلى وجود تقديرات أمنية تتخوف من "جرأة متزايدة" في سلوك المقاتلين الفلسطينيين، لا سيما في محاور خان يونس ورفح، حيث تتكرر عمليات الاشتباك المباشر ومحاولات الأسر.

إسرائيل الاحتلال جيش الاحتلال لواء غولاني غزة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق سنترال رمسيس

تجدد النيران في مبنى سنترال رمسيس

مفاجأة سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

وزير التربية والتعليم

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 .. التعليم تحسم الجدل

سنترال رمسيس

الإتصالات: تعويض المستخدمين 10جيجا للإنترنت الأرضي و5 للمحمول بعد حادث سنترال رمسيس

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي الجديد.. حدود السحب من البنوك وماكينات الـATM وإنستاباي

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه.. تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الوطنية للصحافة: بدل التكنولوجيا عن شهر يوليو بالمؤسسات القومية الاثنين

الهلال الأحمر

استجابة فورية لفرق طوارئ الهلال الأحمر المصري لحريق محدود بمحيط سنترال رمسيس

وزيرة التضامن

افتتاح معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

بالصور

عمرو دياب يحيي حفلا ضخما في جدة.. ويفاجئ الجمهور بأغاني ألبوم ابتدينا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

حيل لن تتوقعها لزيادة ذكاء الأطفال .. 17 طريقة مختلفة

ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال
ذكاء الاطفال

اللقطات الأولى لتجدد النيران في المبنى الخلفي لـ سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

فيديو

على غزلان وفرح شعبان

ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

كوبري أكتوبر لشارع رمسيس

فتح شارع رمسيس أمام حركة السيارات بعد إخماد حريق سنترال رمسيس| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد