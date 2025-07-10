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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة تعلن إدخال أول شحنة وقود إلى غزة منذ 130 يومًا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة إدخال أول شحنة وقود إلى غزة منذ 130 يومًا.

وفي وقت لاحق من اليوم ، أعلن الاتحاد الأوروبي موافقة دولة الإحتلال الإسرائيلي على فتح معابر عدة في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة وإعادة فتح طرق المساعدات مع الأردن ومصر.

وقال الاتحاد الأوروبي في تصريحات له إن دولة الاحتلال وافقت أيضا على زيادة عدد الشاحنات اليومية المحملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية التي تدخل غزة.

ومنذ قليل، زعمت وسائل إعلام عبرية، أن دولة الاحتلال الاسرائيلي وافقت مبدئيًا ببدء توجيه موارد لإعادة إعمار قطاع غزة، خلال وقف محتمل لإطلاق النار.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت ، فقد وافق الاحتلال مبدئيا على السماح لقطر ودول أخرى ببدء توجيه الموارد والأموال لإعادة إعمار غزة خلال وقف إطلاق نار محتمل.


وأضافت الصحيفة : تُصر حماس على هذا كضمانة لجدية نيتها (إسرائيل) في إنهاء الحرب.


وختمت الصحيفة قائلة: “مع ذلك، تُطالب إسرائيل قطر بألا تكون وحدها مصدر هذه الأموال، بل يشمل دولا أخرى أيضا”.

وفي السياق ذاته ، تلقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفيا من دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.
 

وأشاد الوزير عبد العاطى بالتطورات التي تشهدها العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وجهود الجانبين فى تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مرحباً بالجهود التى بذلتها المفوضة الأوروبية ودعمها لإقرار البرلمان والمجلس الأوروبيين للشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة 4 مليارات يورو، والتي ستسهم في دعم الجهود المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية المتعددة فى ظل الاضطرابات الإقليمية والدولية.


وأعرب وزير الخارجية عن التطلع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الاتحاد الاوروبى في مختلف القطاعات على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما دار نقاش حول ملف الهجرة حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مشددا على ضرورة تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية ودعم الاستثمارات الأوروبية فى مصر بما يسهم فى توفير فرص العمل.
 

وتطرق الاتصال كذلك للتطورات فى قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية فى ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضاً الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر فى هذا الشأن بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة،

كما اطلع المسئولة الأوروبية على اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولى للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مستعرضاً الاتصالات التى تجريها مصر فى هذا الإطار.

وشدد على الدور الهام للاتحاد الاوروبى ودوله الأعضاء خاصة وأن الاتحاد يعد أكبر طرف مانح للسلطة الوطنية الفلسطينية.

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