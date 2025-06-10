طيران الإحتلال الإسرائيلي يستهدف شاحنات المساعدات بدير البلح وسقوط 4 شهداء

استهدف طيران الإحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء منطقة وسط قطاع غزة بدير البلح قاصفا تجمعات المدنيين الفلسطينيين حول شاحنات المساعدات الغذائية،وأدى القصف لسقوط 4 شهداء وإصابة العشرات.

الأمم المتحدة تستنكر جرائم الحرب الإسرائيلية

واستنكر بوقت سابق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قيام قوات الإحتلال الإسرائيلية بقتل المدنيين الفلسطينيين حول شاحنات المساعدات بجنوب قطاع غزة،وطالب بفتح تحقيق دولي حول جريمة الحرب الإسرائيلية المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الذين سعوا للحصول على الطعام من مؤسسة غزة الإنسانية الأمريكية الخاصة.

رئيسة برنامج الغذاء العالمي تحذر من المجاعة بغزة

والتي أوقفت نشاطها عقب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين حول شاحنات المساعدات،والذين تدافعوا حول شاحنات المساعدات بسبب حصار التجويع الذي قام به نتنياهو لمدة ثلاثة أشهر حسب تحذير رئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين،والتي طالبت زعماء العالم بالتدخل لوقف إطلاق النار بغزة لمنع حدوث كارثة المجاعة لمليون ونصف إنسان.