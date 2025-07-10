إنهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة

أفادت مواقع عبرية بإنهيار مبنى على قوة عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة دون تفاصيل أخري.

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس أن عناصرها تمكنت من استهداف قوة خاصة صهيونية تحصنت داخل منزل في شارع المارس وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة بصاروخ (107) موجه.



فيما أكدت كتائب القسام أن مجاهديها دكوا تحشدات العدو في شارع "5" بمنطقة السطر شمال مدينة خانيونس جنوب القطاع بقذائف الهاون.

وفي سياق اخر؛ ذكر الهلال الأحمر بأن العمل في عيادة الزيتون الطبية التابعة للجمعية في مدينة غزة توقف وذلك بعد سقوط القذائف في المنطقة المحيطة بالعيادة، الأمر الذي يهدد سلامة الطواقم الطبية والمرضى.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني أن العيادة كانت تخدم آلاف المرضى لاسيما مع ازدحام المنطقة بالنازحين من مناطق شرق غزة بعد اصدار الاحتلال أوامر بالاخلاء.

وقال أيضا: وبإغلاق العيادة سيضطر آلاف المواطنين للسير مسافات طويلة للحصول على الرعاية الصحية او تلقي تطعيمات الأطفال.

وختم الهلال الأحمر الفلسطيني: أدت إجراءات الاحتلال وأوامر الاخلاء المتواصلة منذ بداية العدوان على غزة الى خروج 18 عيادة طبية تابعة للجمعية عن الخدمة.