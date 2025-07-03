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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعترافات صادمة من جنود الاحتلال: العمليات في غزة بلا نتائج ومجرد دوافع سياسية

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
محمود نوفل

أكد جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنهم فقدوا الإيمان بما يفعلونه في قطاع غزة خلال إحدى مراحل الحرب.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن جنود احتياط قولهم: "لم نعد نحتمل الذهاب إلى عملية أخرى في غزة والعودة إلى المناطق نفسها".

وشدّد الجنود على أن ما يجري لا يحقق أي نتائج، سوى تعريض حياتهم للخطر بشكل متكرر، مؤكدين أن استمرار الحرب في القطاع "واضح لكل ذي عقل أنه لأسباب سياسية".

واختتم الجنود حديثهم قائلين: "كلما اقتربنا من فتحة نفق، فكرنا: ماذا لو كانت الاستخبارات مخطئة، وليس هناك أسرى؟"

جيش الاحتلال جنود الاحتلال غزة جنود الاحتياط قطاع غزة

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