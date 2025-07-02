ارتفاع حصيلة قتلى جيش الاحتلال منذ بداية الحرب إلى 881 إسرائيليا

كشفت القناة السابعة العبرية عن ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب على قطاع غزة إلى 881 قتيلا، بينهم 22 ضابطا وجنديا قتلوا خلال الشهر الماضي فقط.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح، من بينهم قائد دبابة حالته خطيرة، وذلك خلال مواجهات عنيفة شمال قطاع غزة.

كما نقلت القناة 13 العبرية تفاصيل ما جرى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث شهد الحي أربع عمليات متتالية استهدفت قوات الاحتلال، نفذت جميعها من قبل مقاومين فلسطينيين:

إطلاق قذيفة مضادة للدروع على منزل كان يتواجد فيه جنود من وحدة "إيجوز"، أسفرت عن إصابة جنديين.

استهداف دبابة بقذيفة مضادة للدروع أثناء عملية إخلاء الجرحى، مما أدى إلى مقتل جندي من اللواء السابع وإصابة ثلاثة آخرين.

قنص جندي من وحدة "إيجوز" ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

تفجير عبوة ناسفة بجرافة عسكرية من نوع D9، أسفر عن إصابة جنديين إضافيين.