إعلان هام من شرطة غزة بشأن التداول بالأوراق المالية وفئاتها داخل القطاع

أصدرت المديرية العامة للشرطة في غزة إعلانا بشأن التداول بالأوراق المالية وفئاتها حيث قالت فيه " وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تؤكد المديرية العامة للشرطة - قطاع غزة، على جميع الجهات والمواطنين، لاسيما التجار وأصحاب البسطات وفي الأسواق، بإلزامية التداول بجميع الفئات النقدية من العملة المتداولة قانوناً، وخاصة فئات: (10، 20، 50 شيكل) بإصداراتها الجديدة والقديمة، والأوراق المهترئة شريطة أن تتضمن الرقم التسلسلي كاملاً وألا تكون مزورة.

وأضافت المديرية العامة للشرطة في غزة في إعلانها قائلة " حيث أنه واعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، ستقوم الفرق المختصة من لجان التفتيش والجهات الرقابية، بمتابعة التزام جميع المواطنين والباعة بهذا القرار.

وتابعت شرطة غزة محذرة " ومن يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإجراءات المشددة.

وختمت إعلانها بالقول "وللإبلاغ عن المخالفين التواصل مع الفرق المتواجدة في الأسواق والميادين العامة.