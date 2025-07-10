استشهاد 5 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة

أفادت مصادر إعلامية فلسطينية، اليوم الخميس، بأن خمسة مواطنين استُشهدوا جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة دوار الطيارة في مدينة دير البلح، الواقعة وسط قطاع غزة.

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الغارة استهدفت منطقة دوار الطيارة في دير البلح

وأوضحت التقارير أن الغارة الجوية تسببت في وقوع دمار كبير في الموقع المستهدف، فيما تعمل طواقم الإسعاف والدفاع المدني على انتشال الجثامين ونقل الجرحى إلى المستشفيات.

ويأتي هذا القصف في إطار التصعيد العسكري الإسرائيلي المتواصل على القطاع، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى خلال الأشهر الماضية، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها السكان في مختلف مناطق غزة.