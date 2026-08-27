ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على سوسيداد

واصل ريال مدريد، بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، انطلاقته القوية في بطولة الدوري الإسباني موسم 2026/2027، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب ريال سوسيداد بنتيجة 4-1.

واستضاف ريال مدريد نظيره ريال سوسيداد على ملعب «سانتياجو برنابيو»، مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني.

ونجح كيليان مبابي في افتتاح التسجيل لصالح ريال مدريد بالدقيقة 40، بعدما وضع الفريق الملكي في المقدمة، قبل أن يتمكن ريال سوسيداد من إدراك التعادل سريعًا في الدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني، عاد مبابي ليضع ريال مدريد في المقدمة من جديد، بعدما سجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 60.

ولم يتوقف هجوم ريال مدريد، حيث نجح فينيسيوس جونيور في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 68، قبل أن يعود مبابي في الدقيقة 80 ويكمل ثلاثيته الشخصية «هاتريك»، ليقود فريقه إلى الفوز بنتيجة 4-1.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند نقطة واحدة في المركز العشرين.

وتستكمل منافسات الجولة بمواجهة برشلونة، حامل اللقب، أمام أتلتيك بلباو مساء الخميس، فيما يلتقي أتلتيكو مدريد مع إشبيلية يوم السبت المقبل.

ترتيب الدوري الإسباني

1. ريال مدريد – 6 نقاط

2. إشبيلية – 6 نقاط

3. ريال بيتيس – 6 نقاط

4. ألافيس – 4 نقاط

5. أتلتيكو مدريد – 4 نقاط

6. برشلونة – 3 نقاط

7. إسبانيول – 3 نقاط

8. خيتافي – 3 نقاط

9. فياريال – نقطتان

10. ديبورتيفو لاكورونيا – نقطتان

11. سيلتا فيجو – نقطة

12. أوساسونا – نقطة

13. رايو فاليكانو – نقطة

14. راسينج سانتاندير – نقطة

15. فالنسيا – نقطة

16. ملقا – نقطة

17. ليفانتي – نقطة

18. إلتشي – نقطة

19. أتلتيك بلباو – 0 نقاط

20. ريال سوسيداد – 0 نقاط